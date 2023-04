Vil fortelle skrekkhistorier til New Yorks nye «rottefanger»

Nå vil de fortelle om sine verste rottemøter til byens nye direktør for gnagerbekjempelse, Kathleen Corradi. Skrekkhistoriene inneholder både personlige og livsendrende hendelser der folk har sett fienden i øynene bokstavelig talt og til og med hatt fysisk kontakt. New York Times melder at byens innbyggere har støtt på rotter både på toaletter, på tog og i sengen. Og det er ikke alt. Rotter har satt seg fast i bilmotorer og en mann falt ned i et synkehull fullt av rotter, men våget ikke rope om hjelp fordi han var redd for å få en rotte i munnen.

Vil ta rotta

Etter at byens rottebestand er doblet har ordføreren i New York ansatt Kathleen Corradi som ny direktør for gnagerbekjempelse. I manges øyne er det ikke et øyeblikk for tidlig. Den opprinnelige stillingsbeskrivelsen var at man krevde en person med «den drivkraften, besluttsomheten og det drapsinstinktet som trengs for å bekjempe den virkelige fienden: New Yorks ubarmhjertige rottebestand».

– Vi opplever rekordmange rotteobservasjoner, og ingenting tyder på at trenden vil snu, sier New Yorks ordfører Eric Adams til New York Times.

Falt i rottehull

Avisen forteller videre om byens verste møter med rotter: folk har funnet rotter i sin egen seng. En mor på Upper West Side sier datteren hennes snublet over en nesten død rotte da hun var på vei til skolen. I en leilighet i andre etasje på Pacific Street i Brooklyn løftet en grafisk designer søppelposen på kjøkkenet og en rotte hoppet ut og forsvant bak ovnen.

Og en kvinne som nå tilfeldigvis jobber som folkehelseanalytiker, bodde på 112th Street på Manhattan da hun var vitne til at en rotte «snudde seg mens den satt fast i en limfelle, lirket seg løs og stakk av». Og, selvfølgelig, enhver newyorkers verste mareritt er fortellingen om mannen som falt ned i et synkehull fullt av rotter og ikke våget rope på hjelp fordi han fryktet å få rotter i munnen.

Jeg tok den nærmeste vekten jeg kunne finne, et eksemplar av George Orwells selvbiografi, og la den på toppen av toalettet for å sikre at den ikke skulle unnslippe, — Spencer Morin, redaktør

Spencer Morin, en 34 år gammel redaktør og regissør, fikk også besøk av en toalettrotte for noen år siden.

– Jeg tok den nærmeste vekten jeg kunne finne, et eksemplar av George Orwells selvbiografi, og la den på toppen av toalettet for å sikre at den ikke skulle unnslippe, sier Spencer Morin til New York Times.

New York utnevnte sin første «rotte-tsar» den 12. april 2023, med oppgave å slå ned på et av de lite tiltalende aspektene ved livet i The Big Apple.

Også i Oslo

De fleste store byer er fulle av rotter, også Oslo. Og Dagsavisen har fulgt utviklingen lenge, og har meldt fra at den frekke gnageren som før hadde vett på å holde seg skjult i kloakken under bakken, er blitt modigere og nå kommer opp og roter i søpla di.

