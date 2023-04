Slik vil Rødt stoppe eiendoms-baronene

Skatteutvalget har foreslått å fjerne muligheten til å ha bunnfradrag i kommunal eiendomsskatt. Begrunnelsen er at mange rike investorer slipper eiendomsskatt fordi de eier mange små leiligheter.

Det er et forslag som Rødt liker dårlig. De mener forslaget vil ramme de som siter på vanlige leiligheter.

– En annen og bedre mulighet som utvalget drøfter, men ikke lander på å støtte, er å gi kommunene mulighet til å gi bunnfradrag kun til vanlige primærboliger. Da kan man tvinge investorene til å betale eiendomsskatt, samtidig som vanlige leiligheter slipper, sier Rødts stortingsrepresentant Marie Sneve Martinussen til Dagsavisen.

I dag er bunnfradraget i Oslo kommune er på inntil 4 millioner kroner i 2023. Det vil si at om du har en bolig som er mindre verdt enn det, så slipper du å betale eiendomsskatt.

Men Skatteutvalget vil som sagt fjerne dette bunnfradraget, og at alle skal betale eiendomsskatt, uansett hvordan type bolig de har.

Det får Rødt til å se rødt.

– Går Skatteutvalgets forslag igjennom vil dette slå urettferdig ut over hele landet, og kanskje mest i de store byene, og da særlig Oslo som har de høyeste prisene, sier hun.

Mange små

I Oslo er det flere stor eiendomsselskaper som eier tusenvis av ofte små leiligheter som de leier ut. Disse er i mange tilfeller mindre verdt enn bunnfradraget, og de slipper dermed eiendomsskatt.

– Det vi ønsker er å gi kommunene mer bestemmelsesrett. Gir kommunene bunnfradrag kun til primærboliger, blir det enklere for de som bor i boligen, og dyrere for de som spekulerer i å leie ut, sier Sneve Martinussen.

– Dette syns vi er en mye bedre idé. Det foreslås til landsmøte til Rødt neste helg, og vi vil ta det med inn i forhandlingene om et nytt skatteforlik, sier hun.

Hun mener det vil være krise for Oslo om forslaget fra Skatteutvalget vedtas.

– Dersom muligheten for bunnfradrag forsvinner blir det vanskeligere å utforme en rettferdig eiendomsskatt spesielt i en by som Oslo, der prisene er veldig høye og de økonomiske forskjellene store. Man blir tvunget til å likestille en billig leilighet på Stovner med en storslått villa på Vinderen, de ville fått samme prosentsats i eiendomsskatt. Det tror jeg de fleste syns er riv ruskende galt. Derfor må regjeringspartiene skrote forslaget fra Skatteutvalget og heller gi kommunene flere verktøy til å lage en rettferdig modell for sin kommune. Dette vil true legitimiteten til hele eiendomsskatten, sier hun.

Rødt-forslag

Rødt i Oslo vil innføre et slikt som system som Rødt foreslår dersom lovverket blir endret slik at det tillates.

Sofia Rana, bystyrerepresentant for Rødt i Oslo og 2. kandidat til kommunevalget. (Sturlason/Oslo kommune)

– Vi tenker å fremme et nytt forslag til bystyrebehandlingen knyttet til tematikken, sier bystyrerepresentant Sofia Rana til Dagsavisen.

De vil legge fram dette forslaget:

«Bystyret ber byrådet kontakte staten med en anmodning om at det skal være mulig å kun gi bunnfradrag for primærboliger».

– Dette er ikke helt ferdig diskutert, men blir noe sånt, sier hun.

