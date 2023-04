Fortsetter ferden i skyggenes dal. Nå er Ap og Frp nesten like store

Avstanden mellom Ap og Frp har ikke vært mindre siden februar 2011.

Nå skiller kun 2,1 prosentpoeng de to partiene, ifølge målingen som Opinion har utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) i april.

– Dette er nok en negativ rekord for Ap. Partiet ligger stabilt dårlig an på målingene, konstaterer Johanns Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, overfor FriFagbevegelse.

Frp har vært større før

Det er mager trøst for Ap at målingen for april viser en framgang på 1,4 prosentpoeng – fra bunnoteringen på 15,5 prosent i mars til en oppslutning på 16,9 prosent nå.

– Framgang er motiverende for hele laget, men vi har samtidig en stor jobb med å øke oppslutningen fram mot valget, medgir partisekretær Kjersti Stenseng.

Frp måles til 14,8 prosent og er nesten like store som Ap. Avstanden mellom de to partiene er også innenfor feilmarginen. Det betyr at Frp og Ap er på omtrent samme nivå, ifølge Johannes Bergh.

– Dette er et påfallende resultat, og nok en indikasjon på at det ikke går så bra med Ap, sier Johannes Bergh.

Størrelsesforholdet begynner å nærme seg scenarioet for drøyt 20 år siden. Da var ikke bare rollene byttet om, men partiene hadde også en mer framtredende posisjon enn i dag.

Frp ble målt til 22,1 prosent i mars 2003 og tronet på toppen som det største partiet, ifølge en måling som Opinion utførte for NRK. Ap var nest størst med en oppslutning på 19,8 prosent.

Borgerlig stabilitet

At Frp, som med klar margin er Norges tredje største parti, nok en gang begynner å knappe inn forspranget på Ap, forklarer Johannes Bergh slik:

– Det kan være at Høyre og Frp deler litt på de samme velgerne – i og med at Høyres 36,9 prosent i mars lå helt i ytterkanten av hva partiet selv kunne tørre å håpe på, sier Bergh.

Når Høyre går litt tilbake, skjer det motsatte med Frp, ifølge valgforskeren.

– Situasjonen er uansett veldig stabil og god for borgerlig side. Så lenge det ikke skjer noe med dynamikken i norsk politikk, vil de to partiene fortsette å ligge på et høyt nivå, sier han.

Faresignalene er mange for Ap. Ikke bare er velgerlojaliteten lav, men også en tredel av de som stemte på partiet ved forrige stortingsvalg har nå satt seg på gjerdet.

– Det viktigste vi kan gjøre hver dag er å levere politiske løsninger som gir folk trygghet i hverdagen i møte med økte kostnader, påpeker Kjersti Stenseng.

Misfornøyde velgere

Ap gjør det også dårlig blant de unge. Kun 13,5 prosent blant de mellom 18 og 34 år ville ha gitt stemmen sin til partiet hvis det var stortingsvalg i morgen.

– Det er mange tegn på at de rødgrønne velgerne er misfornøyde, sier Bergh etter Sps skrøpelige oppslutning på 5,8 prosent – det samme resultatet som snittet på de seks siste målingene.

Det henger mørke skyver over Ap og Sp før høstens kommunevalg – til tross for at de to partiene gjør det bedre på lokale målinger.

– Så lenge det ikke skjer en forbedring sentralt, vil den nasjonale tendensen slå inn i lokalvalget, mener Bergh.

Redningen for Ap og Sp kan bli en ny type dynamikk. Valgforskeren bruker bompengesaken i 2019 som et eksempel.

– Nye saker kan dukke opp, og mulighetene for endringer er til stede, men utgangspunktet er problematisk, sier han.

Flere kvinner

Frp ville hatt et flertall sammen med Høyre hvis dagens måling var et valgresultat.

– Vi har et samarbeid med Høyre i saker der det er naturlig. Det viktigste for oss nå er kommunevalget. Hva som skjer etter det, får vi komme tilbake til, sier Frps Hans Andreas Limi.

– Flere og flere får dessverre utfordringer med å dekke løpende utgifter, og vi er en tydelig opposisjonsstemme med alternative løsninger på utfordringene folk har i hverdagen, føyer han til.

– Nå er dere nesten like store som Arbeiderpartiet. Hva sier det om rikets tilstand?

– At velgerne ikke har tillit til regjeringspartiene. De forventer en helt annen ledelse i en usikker situasjon, sier Limi.

Frp har gått fram blant kvinner på flere målinger den siste tiden, ifølge Limi. Blant kvinner får Frp 12,6 prosent av stemmene, blant menn 16,7 prosent.

– Helse og omsorg er en viktig sak tror jeg, og spesielt eldreomsorg. Der har vi markert oss tydelig, spesielt etter avsløringene til Brennpunkt om tilstanden i eldreomsorgen flere steder.

Avmålt Røkke-effekt

Skiftet av leder i SV – fra Audun Lysbakken til Kirsti Bergstø – har ikke hatt noen effekt. Snarere tvert imot.

Selv ikke landsmøtetalen til Bergstø, der hun gikk til angrep på skatteflyktninger og ba milliardær Kjell Inge Røkke om å ryke og reise, har hatt noen innvirkning på velgerne, ifølge Johannes Bergh.

6,8 prosent er en tilbakegang på 1,1 prosentpoeng for SV.

Rødt måles til 6,6 prosent og er jevnstore med SV. Partiene har fulgt hverandre rimelig tett siden valget i 2021.

Fakta om målingen

• Opinions barometer for april er basert på 1.000 telefonintervjuer i perioden 3.–11. april 2023.

• 68 prosent har avgitt svar om partireferanse.

• Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng.

