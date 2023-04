Aurora dropper trommis etter nazistanklager

Aurora-trommeslager Sigmund Vestrheim ble tidligere i år anklaget for å være nazist. Selv benektet han påstandene, og fikk støtte fra resten av bandet – inkludert frontfigur Aurora Aksnes.

Nå har bandet likevel valgt å utelate trommeslageren fra to kommende konserter i Mexico, av hensyn til fansen.

– Det er trist å måtte si at vi denne gangen kommer tilbake med en annen trommeslager. Dette er bare fordi vi ikke er klar over hva vi kan forvente når vi kommer tilbake, skriver Aurora i en uttalelse på Instagram.

Det var Subjekt som først omtalte saken.

Beklager at de har såret folk

Bandet har fått mye kritikk i sosiale medier etter at det ble pekt på flere ting som fansen mente var bevis på at trommeslageren hadde nazistiske holdninger. Blant annet viste han et tegn som enkelte tolket som et nazistisk symbol under en konsert, og flere stusset også over at Vestrheim hadde tallet 777 i brukernavnet sitt på Instagram. Tallet 777 kan knyttes til den høyreekstreme bevegelsen Afrikaner Weerstandsbeveging (AWB) i Sør-Afrika.

Alle anklagene blir avfeid av Aurora, som har kommet med en forklaring på samtlige anklager fra fansen. Blant annet blir 777-tallet i trommisens Instagram-brukernavn forklart med at tallet også kan bety hell og lykke. Tallet er nå fjernet fra Vestrheims konto, av respekt for alle som kan oppleve det som støtende, skriver artisten.

– Jeg beklager dypt for mangelen på kunnskap i denne saken. Og jeg beklager dypt for all den smerte og forvirring alt dette har forårsaket folk, skriver hun.

Trodde det ikke ville være nødvendig

Bandet har altså valgt å droppe Vestrheim fra konsertene i Mexico av hensyn til fansen. Samtidig er de tydelige på at de fortsatt støtter trommeslageren sin, og at anklagene om at han støtter nazisme er feil.

– Vel vitende om at trommeslageren min, eller noen andre i teamet mitt, aldri ville støttet høyreekstreme ideologier, tenkte jeg at dette ville være lett å fikse. Fordi jeg trodde at folk ville forstå at dette var en stor feil. Jeg trodde at sannheten ville vinne, slik den alltid gjør. Og at alt ville roe seg, skriver artisten på Instagram, som understreker at hun aldri ville støttet ham dersom beskyldningene stemte.

– Uvitenhet, eller mangel på kunnskap om en sak, gjør ikke en person til en tilhenger av høyreekstremisme. Bare det å faktisk være en tilhenger av disse høyreekstreme ideologene gjør deg til en. Og jeg vet med sikkerhet at trommeslageren min ikke gjør det, skriver Aurora videre, før hun gjør det klart at bandet ikke ønsker å sparke trommeslageren på bakgrunn av anklagene som de anser som usanne.

Vestrheim har også kommentert saken på sin egen Instagram-profil. Der henviser han til Auroras innlegg og skriver at han vender tilbake til bandet på et senere tidspunkt.

– Dette har vært veldig vanskelig, og jeg beklager at jeg fornærmet noen av dere. Det var aldri min intensjon, skriver han.

