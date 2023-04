Anklaget for sexforbrytelser mot 13 kvinner

Anklagene mot Frankrikes mest kjente skuespiller blir lagt fram i en artikkel fra det franske undersøkende nyhetsnettstedet Médiapart, som har jobbet i flere måneder med å kartlegge Depardieus behandling av kvinner.

Ifølge Médiapart er anklagene fra de 13 kvinnene knyttet til 11 filmer og serier mellom 2004 og 2022. Blant produksjonene er filmene Big House og Dumas, samt Netflix-krimserien Marseille.

Depardieu har medvirket i nesten 150 filmer siden debuten i 1965, inkludert den norske filmen Jeg er Dina fra 2002.

Dette er ikke første gang han har blitt anklaget for sexforbrytelser.

Ifølge Médiapart har en rekke kvinner fortalt om ulike tilfeller av seksuelle handlinger fra Gérard Depardieu mot deres vilje. Her forsøker han å kysse medskuespiller Isabelle Huppert i forbindelse med promoteringen av filmen Valley of Love under filmfestivalen i Cannes i 2015. (Thibault Camus/Ap)

– Å, ok, det er jo bare Gérard

Médiapart skriver at de 13 kvinnene har fortalt om ulike tilfeller av seksuelle handlinger mot deres vilje. Det inkluderer alt fra voldtekter til seksuelt upassende spøker eller forslag fra den berømte skuespilleren.

Én av de 13 kvinnene er skuespillerinnen Charlotte Arnould, som har anklaget Depardieu for å ha voldtatt og seksuelt misbrukt henne to ganger i hans herskapshus i Paris sommeren 2018, etter at hun gikk til ham for å få skuespillerråd. Denne saken behandles nå av det franske rettsvesenet.

Deler av rapporten til Médiapart er gjengitt av Deadline. De skriver at hendelsene ofte ble møtt med latter på filmsettene og setninger som: «Å, ok, det er jo bare Gérard!»

Rapporten kritiserer film- og TV-bransjen for å lukke øynene for Depardieus handlinger. Foruten skuespillerinner skal også sminkører og andre kollegaer ha blitt utsatt for seksuelt upassende oppførsel. Flere skal ha tiet stille fram til nå, i frykt for karrieren sin dersom de gikk ut mot Depardieu, ifølge Médiapart.

Avviser påstandene

I en uttalelse fra Depardieus advokater ved det Paris-baserte advokatfirmaet Cabinet Temime, benekter skuespilleren å ha gjort det han blir beskyldt for.

– Han benekter formelt alle anklagene som sannsynligvis vil falle inn under straffeloven, sto det i uttalelsen på Depardieus vegne til Médiapart.

En rekke av regissørene og produsentene som var involvert i filmproduksjonene hvor Depardieu angivelig skal ha utnyttet kvinner seksuelt, har også kommet med uttalelser der de benektet enhver kjennskap til Depardieus handlinger.

