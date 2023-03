Eksperter frykter forfølgelse av afghanske kvinner som har giftet seg på nytt

Under den forrige regjeringen kunne kvinner fra det vestlige Afghanistan søke om skilsmisse hvis ektemannen var voldelig. Skilsmissen ble godkjent selv om ektemannen ikke møtte opp i en rettssak.

Flere eksperter, advokater og dommere sier nå at Talibans tolkning av islamsk lov er at disse kvinnenes skilsmisser ikke lenger er gyldig. Om de etter skilsmissen har giftet seg på nytt, blir det betraktet som utroskap. Dette melder The Washington Post lørdag formiddag.

Ønsker begge parter til stede

– Jeg levde et nytt liv, jeg var lykkelig. Jeg trodde jeg var trygg fra min første ektemann. Jeg trodde ikke jeg skulle gjemme meg igjen, sa kvinnen fra Vest-Afghanistan, på betingelse av anonymitet til Washington Post.

Skilsmissene ble ofte begått når kvinnene i landet ville slippe unna en voldelig ektemann eller en ektemann som var avhengig av rusmidler. Med den nye lovgivningen anslår nå flere tidligere dommere og advokater at tusenvis av afghanske kvinner er i fare, og risikerer fengsling og voldelige represalier.

Kvinnen som deler sin historie med Washington Post forteller at hennes andre ektemann i fjor forlot henne i frykt for at han også kunne bli siktet for utroskap. Hun ble etterlatt med to små døtre fra sitt første ekteskap, og var fire måneder gravid med hans barn.

– Jeg hørte aldri fra ham igjen, forteller hun.

Talibans har ikke ønsket å svare på spørsmål om hvordan skilsmisselovgivningen har endret seg under deres styre, men de har bekreftet at de mener at begge parter må møte for en dommer for å be om skilsmisse i henhold til deres tolkning av islamsk lov.

FN reagerer

Det er ikke første gang at Taliban har blitt beskyldt for innskrenke kvinners rettigheter i landet.

Taliban har gått dør til dør og beordret apoteker om å fjerne all prevensjon fra hyllene, skrev The Guardian i februar i år.

FNs menneskerettighetssjef Volker Türk har også sagt at han er forferdet over det han kaller systematiske forsøk på å frata kvinner rettighetene deres.

– Afghanistan er det verste eksemplet. Å undertrykke kvinner på den måten de gjør er helt uten sidestykke, sa han.

