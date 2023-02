Antivaxxernes nye hatobjekt: 15-minuttersbyer

Hørt om 15-minuttersbyer?

Det er en idé innen byplanlegging, som kort forklart går ut på at folk ikke skal bo mer enn et kvarters gåavstand unna ting de trenger, som butikker, skoler, kafeer og parker. 15-minuttersbyer har gode fortau og sykkelstier,

Ufarlig, til og med positivt, skulle man kanskje tro, å ville lage byer bedre og mer tilgjengelige for menneskene som bor i dem.

Men nei.

For en broket forsamling bestående av klimafornektere, vaksinemotstandere, antisemitter, høyreekstremister, QAnon-entusiaster og ekstremister av ymse andre slag, står 15-minuttersbyen for noe skikkelig farlig, skriver magasinet Wired.

Denne gjengen tror nemlig at 15-minuttersbyen er del av de slemme og onde myndighetenes planer om å tvinge folk til å holde seg hjemme, for å redde Jordkloden fra klimaendringer de ikke tror er menneskeskapte i utgangspunktet, forklarer Wired videre.

Great Reset

Forvirra? Ikke rart.

Den store og overordna konspirasjonsteorien her, stammer fra en enorm motstand mot og redsel for Verdens økonomiske forum (World Economic Forum WEF) sin økonomiske plan om en «Great Reset», eller «stor nullstilling/ny oppstart».

Great Reset-tankene ble lansert under koronaepidemien, og har som mål å forandre kapitalismen i retning et mer bærekraftig samfunn. Siden pandemien gjorde oss oppmerksomme på hvor sårbare vi er, kunne den innsikten utnyttes, var tanken. Kanskje kunne vi også lære noe av å leve mer lokalt, og fly og forbruke mindre, tenkte Great Reset-initiativtakerne, og la fram ønsker om grønnere, mer rettferdig økonomisk vekst.

[ Rødt vil strupe bruken av el-sparkesykler ]

Konspirasjonsteori

For konspirasjonsfløyen på ytre høyre, derimot, er Great Reset første steg mot et autoritært samfunn der mennesket totalt mangler frihet, skriver Wired. De frykter et autoritært samfunn der ingen får kjøre bil, eller reise på ferie, eller spise kjøtt, eller gjøre noe annet «miljøfiendtlig». Det liker de dårlig, ikke minst siden mange av konspirasjonsteoretikerne uansett ikke tror på at klimaendringene er menneskeskapte.

– Motstanden mot 15-minuttersbyer traff tidsånden under pandemien, fordi den klarte å hekte seg på mye større og mer overordna temaer, som myndighetenes overgrep og brudd PÅ grunnleggende borgerretter. Den ble liksom dratt inn og blanda seg med dette mye større økosystemet av ekstremisme og konspirasjoner på nett, forklarer Jennie King til Wired.

Motstandere Det er deler av denne gjengen som nå har fått noe nytt å være sinna på. Her fra en demonstrasjon mot munnbind i Montreal i Canada i 2020. (Graham Hughes/AP)

[ Hun var to år da den berømte faren hennes ble drept med 21 skudd. Nå saksøker hun politiet for over en milliard for å ha stått bak drapet ]

Bill Gates-hat

Jennie King leder en forskningsavdeling ved Institute for Strategic Dialogue, en tenketank med særlig kompetanse innen høyreekstremisme, polarisering, hatprat og feilinformasjon.

Hun forklarer til Wired at den «fasongløse kladden» bestående av radikale libertarianere, hvit makt-nasjonalister («white supremacists»), og konspirasjonsteoretikere, trengte et nytt område å samle seg om etter pandemien.

Når de ikke lenger kunne samles om konspirasjoner om at Bill Gates har lagt 5G-chipper i vaksinene, sier King, samles de i stedet om konspirasjoner om at Bill Gates vil tvinge alle til å spise insekter i stedet for biff – og spasere til butikken i stedet for å kjøre bil dit.

Altså motstand mot 15-minuttersbyen.

Eller motstand mot fortau, sykkelstier, nærbutikker og lokalskoler, som 15-minuttersbyen også kan oppsummeres med.

[ Facebook kommer med betalingsversjon: Slik blir den ]

[ J.K. Rowling om ettermælet: – Samme det. Jeg vil være død ]