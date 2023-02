Rihanna gjør seg klar for scenen: – Første gang på sju år

– Superbowl er en av de største scenene i verden. Så selv om det var skremmende – jeg har ikke stått på scenen på sju år – er det en spennende utfordring, sa den karibiske superstjernen Rihanna da hun møtte pressen torsdag. Søndag opptrer hun i pausen på amerikansk fotballs cupfinale Superbowl, det største og mest prestisjetunge oppdraget i amerikansk popmusikk. Artister som Beyoncé, Madonna og Prince har tidligere gjort epokegjørende opptredener under Superbowl.

– Nesten umulig

Rihanna har ikke stått på scenen siden 2016, og ble i 2022 mor for første gang. Nå er hun i Phoenix og gjør de siste forberedelsene til Superbowl-showet. Hun var i tvil om hun skulle si ja til dette store oppdraget, fortalte Rihanna på pressekonferansen torsdag.

– Da jeg ble spurt, var jeg sånn: Er du sikker? Det er tre måneder siden jeg fødte et barn. Skal jeg ta sånne store beslutninger nå? Kommer jeg til å angre på dette. Men når du er blitt mor, føler du at du kan klare hva som helst, sa Rihanna.

Rihanna under pressekonferanse i Phoenix torsdag foran sin opptreden på årets Superbowl

– Denne uka gjør vi de siste forberedelsene. Det er mye som skal på plass. Det er 300–400 personer som skal rigge opp og ta ned en scene på åtte minutter. Det er utrolig, nesten umulig. Jeg kunne bare gjort dette nå, sa Rihanna.

Barbados på scenen

Rihanna kommer fra den karibiske øya Barbados, og slo gjennom internasjonalt midt på 2000-tallet med hits som «Umbrella» og albumet «Good Girl Gone Bad» (2007). I dag er hun en av verdens mest populære artister.

I 2018 sa Rihanna nei til å opptre på Superbowl i protest mot behandlingen av spilleren Colin Kaepernick, som protesterte mot rasisme ved å knele under nasjonalsangen på Superbowl-finalen to år før.

Foran årets Superbowl forklarte Rihanna at hun vil bruke sjansen til å representere karibisk kultur.

– Jeg er glad for å sette Barbados på Superbowl-scenen, sa Rihanna.

– Det er viktig at sønnen min ser dette.

– En av grunnene til at det er viktig for meg å gjøre dette, er å representere innvandrere, representere landet mitt Barbados, representere svarte kvinner over alt, sa Rihanna.

Rihannas hittil siste album «Anti» kom i 2016. I fjor ga hun ut låten «Lift Me Up» til filmen «Black Panther: Wakanda Forever» som ble nominert til Oscar for beste originalsang.

Fra Superbowl 2022, der Los Angeles Rams vant over Cincinnati Bengals

Ylvis i reklamen

Super Bowl er finalekampen i amerikansk fotballs toppliga og er en av USAs mest sette TV-sendinger. Kampens spilles mellom Kansas City Chiefs og Philadelphia Eagles i det som er en av USAs mest sette TV-sendinger. I en reklame for Uber One som sendes under Super Bowl er Ylvis-brødrene blant artistene som deltar, skrev NRK denne uka.

