Ukraina om Roger Waters’ tale til FN: En brikke i Russlands propaganda

– En presis analyse av situasjonen, sa Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia, etter at Roger Waters hadde snakket til FNs sikkerhetsråd på invitasjon fra Russland.

– Det er trist for hans tidligere fans å se ham ta plass som nok en brikke i veggen – veggen av russisk propaganda, sa Ukrainas FN-ambassadør Serhij Kyslytsia. Han refererte til Pink Floyds store hit fra albumet «The Wall» (1979): «Another Brick In The Wall», skrevet av Roger Waters. Den omstridte rocklegenden ba FNs sikkerhetsråd om umiddelbar våpenhvile i Ukraina.

Tolker under Roger Waters- tale til FNs sikkerhetsråd i FN-hovedkvarteret, 8. februar (ED JONES)

Roger Waters holdt en kvarters lang tale med en rekke digresjoner, der han spurte om «Moder Jord er en kake vi kan spise», refererte til eventyret om keiserens nye klær, og mente at verdenslederne nå er kledd nakne. Waters sa til sikkerhetsrådet at han snakket på vegne av de mange milliardene stemmeløse i verden som ønsker fred.

– Det eneste fornuftige i dag er å kreve en fullstendig våpenhvile i Ukraina. Ikke noe og eller men. Ikke et eneste russisk eller ukrainsk liv til må gå tapt, sa Waters til FNs sikkerhetsråd.

Han innledet å fordømme Russlands invasjon av Ukraina, men hevdet samtidig at invasjonen var provosert fram.

– Invasjonen av Ukraina av Russland var ulovlig. Jeg fordømmer den i sterkest mulige ordelag. Og: Russlands invasjon av Ukraina var ikke uprovosert. Jeg fordømmer også provokatørene i de sterkest mulige ordelag. Så da er det sagt, understreket Roger Waters. Han snakket til sikkerhetsrådet på videolink fra sitt hjem i New York.

Waters skal i vår på Europa-turne, og spiller i Telenor Arena 11. og 12. april.

Omstridt intervju

Waters er de siste dagene blitt fordømt i sosiale medier, og blitt kalt Putin-apologet og antisemitt, etter et intervju i tyske Berliner Zeitung, som Waters selv gjenga på sin hjemmeside. I intervjuet sier han blant annet: «Er Putin en større gangster enn Joe Biden og de andre som har styrt amerikansk politikk etter andre verdenskrig? Jeg er ikke så sikker på det. Putin invaderte ikke Vietnam eller Irak, gjorde han vel?».

Roger Waters (Mode Steinkjer)

I intervjuet snakker Roger Waters om russofobi og hjernevasking gjennom vestlige medier. Waters har i en årrekke engasjert seg for Palestina, og til Berliner Zeitung uttalte han at han ville spilt i Russland om det var mulig, men at han ikke vil spille i Israel. I intervjuet sammenligner han Israel med Nazi-Tyskland.

– Internasjonalt kor

Til FNs sikkerhetsråd understreket Waters at menneskerettighetene gjelder for både ukrainere og palestinere.

– Vi, folket, vil ha universelle menneskerettigheter uansett nasjonalitet og etnisitet. Retten til liv og eiendom. For eksempel for ukrainere, og for eksempel for palestinere. Tenk over det, sa Waters til sikkerhetsrådet.

Waters snakket om hvordan en fredsløsning i Ukraina ville kunne få folk verden over til å samarbeide for å redde kloden fra ødeleggelse.

– Se for deg den store internasjonale lettelsen. Et internasjonalt kor av stemmer i harmoni synger en fredssang. John Lennon løfter knyttneven fra graven: Vi har endelig blitt hørt i maktens korridorer. Bøllene har sluttet å true oss med atomvåpen. Vi kan lære å samarbeide med våre brødre og søstre og redde våre vakre planet fra ødeleggelse. Ville ikke det være fint? avsluttet Waters den kvarterslange talen.





– Hyklersk

USAs FN-ambassadør Richard Mills sa til sikkerhetsrådet om Waters’ tale: – Jeg anerkjenner hans imponerende bedrifter som plateartist, men hans kvalifikasjoner for å snakke til oss som en ekspert på våpenkontroll eller europeisk sikkerhetspolitikk er mindre åpenbare for meg.

Ukrainas FN-ambassadør Serhij Kyslytsia refererte til det omstridte intervjuet med Roger Waters i Berliner Zeitung, og sa blant annet:

– Waters sier han er villig til å spille i Moskva. I 1979 skrev Pink Floyd sangen «Another Brick In The Wall». Samme år invaderte Sovjetunionen Afghanistan, etter at Pink Floyd fordømte invasjonen ble de nektet å spille i Sovjetunionen.

– Det er ironisk, om ikke hyklersk, at Waters nå hvitvasker en annen invasjon, sa Ukrainas FN-ambassadør Serhij Kyslytsia.

– Fortsett å spille gitar, Roger Waters. Det kler deg bedre enn å belære sikkerhetsrådet om hvordan vi skal gjøre jobben vår, konkluderte Ukrainas FN-ambassadør i sikkerhetsrådets møte.

Pink Floyd ble sjelden fotografert sammen etter 1972. Her er Richard Wright, Roger Waters, Nick Mason og David Gilmour. (Storm Thorgerson)

Roger Waters er en av grunnleggerne av Pink Floyd, ett av de mest populære britiske rockbandene gjennom tidene. Han falt ut med bandets gitarist David Gilmour på 1980-tallet, og Gilmour ledet bandet videre. I vår kom Pink Floyd sammen uten Roger Waters og ga ut sin første nye låt på 30 år, til støtte for Ukraina. David Gilmour har tatt avstand fra Waters’ uttalelser i Berliner Zeitung sist uke.

