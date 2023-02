Grammy-vinneren er på vei til Oslo

De amerikanske Grammy-statuettene deles ut i musikkens aller største prisshow. Vinnersangen til Oslo-aktuelle Lizzo (Melissa Viviane Jefferson), «About Damn Time», høres ut som en feiring av å slå seg løs på sine egne premisser, skamløst basert på klassisk disco fra Chic til Kool & the Gang. Lizzo benyttet anledningen til å holde en av kveldens mest glødende takketaler. – Det var en tid da feelgood-musikk ikke var helt vanlig. Jeg følte meg misforstått. Men jeg fortsatte, fordi jeg ville være med på å gjøre verden til et bedre sted. Når jeg ser meg rundt nå har vi alle disse sangene om å være glad i kroppene vi har, og å være komfortable med sin egen hudfarge, og feelin’ fuckin’ good, og jeg er så glad for å være en del av det, strålte hun.

Grammy-prisene for Årets plate og Årets sang er lette å forveksle. Med «plate» («record») menes i dette tilfellet én sang. Prisen går til artisten og produsentene. Det er derfor riktig å si at Årets plate, offisiell kategori nr. 1 av 91 i Grammy-sammenheng, også er den aller gjeveste prisen. Prisen for Årets sang, kategori 3, deles ikke formelt ut til artisten, bare til komponist og tekstforfatter.

I år gikk dette ut på ett, siden Bonnie Raitt synger og har skrevet «Just Like That» helt selv. En god, gammeldags og rørende historiefortelling om organdonasjoner, og en ganske overraskende vinner i denne klassen blant andre nominerte som Beyoncé, Adele og Kendrick Lamar. Bonnie Raitt er 73 år gammel, og hadde sitt store Grammy-år i 1990, da hun vant fire priser. I år ble det «bare» tre. Raitt fikk også prisen for beste roots-sang for «Just Like That» og beste americana-framføring for «Made Up My Mind».

65th Annual Grammy Awards - Show Bonnie Raitt fikk Grammyprisen for Årets sang overrakt av Jill Biden. (Chris Pizzello/AP)

Den gjeve prisen for Beste nye artist, uansett sjanger, kategori 4, gikk til jazzsangeren Samara Joy. Hennes album «Linger Awhile» inneholder gamle standardlåter, og må også sies å være en overraskende vinner i konkurranse med langt mer tidsriktig pop og rock.

De store overskriftene gikk igjen til Beyoncé, som fikk tre priser, slik at hun nå har 32 totalt. Med dette har hun passert dirigenten George Solti, som hadde den gamle rekorden med 31, alle fra de klassiske klassene. Bare én av disse 32 prisene til Beyoncé har kommet i de fire øverste kategoriene, og mange mener at det er en skandale at hun aldri har vunnet for Årets album, kategori 2. Denne gikk i år til Harry Styles. En av årets statuetter til Beyoncé kom for beste dance/elektronika-innspilling, for «Break My Soul». Siden prisen i denne klassen også går til produsentene kan vi notere en ny norsk Grammy-vinner, til Jens Christian Isaksen, også kjent som Isac Swing.

Beyoncé takket «the queer community» i sin tale, kanskje som en kompensasjon for hennes omdiskuterte konsert i Dubai nylig, der det skeive miljøet ikke har spesielt høy status offisielt. Grammy-showet ble også en merkedag for tyske Kim Petras som vant prisen for beste popduett med Sam Smith i «Unholy». Hun er den første transkvinnen som vinner denne kategorien, noen hun la sterk vekt på i en følelsesladet takketale, til stående applaus. Her var det Madonna som fikk æren for å ha åpnet dørene.

Enda en gang var den norske produsenten Morten Lindberg nominert i klassen for beste Immersive audio, før kalt surround sound. Nå for «Picturing the Invisible: Focus 1» med Jane Ira Bloom og «Tuvayhun – Beautitudes for a Wounded World» med Nidarosdomens Jentekor & Trondheimsolistene. For sistnevnte var han også nominert for beste lydteknikk i den klassiske kategorien. Lindberg har vært nominert 34 ganger nå, og vant en pris i 2020.

Et av høydepunktene blant alle opptredenene søndag kveld i Los Angeles var en feiring av 50-årsjubileet for hip hopens opprinnelse. Her kom de på rekke og rad, Grandmaster Flash, Run-DMC, Salt-N-Pepa, LL Cool J, Public Enemy, De La Soul, DJ Jazzy Jeff, Rakim, Ice-T, Missy Elliot, Queen Latifah, Lil Uzi Vert og enda mange flere. Et to og en halv times redigert opptak fra det fire timer lange Grammy-showet sendes på NRK lørdag 11. februar, kl. 22.35.