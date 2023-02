Leder pendlerforening: – Jeg tror ikke full åpning av Follobanen skjer før etter sommerferien

– Innimellom lurer man på hvordan man har fått familielivet til å gå opp, sier Ronny Aukrust, pendlerforeningens leder i indre Østfold.

I 20 år har Aukrust pendlet til arbeidsplassen på Skøyen. De siste ti årene med tog fra Askim til Oslo. Normal reisetid er 1 time og 20 minutter. Utbyggingen av Ski stasjon, innstillinger, signalfeil og gjentakende problemer med en sporveksler har skapt mye frustrasjon. Det toppet seg da gleden over redusert reisetid endte med at Follobanen ble stengt ni dager etter offisiell åpning.

– Når det gjelder feilene på Follobanen er det mildt sagt en underdrivelse å si at den åpnet for tidlig. Med alt som har kommet fram i ettertid virker det som om man har kranglet om det meste, sier IT-konsulenten Ronny Aukrust, og legger til:

– Det er jo ikke tvil om at problemene bunner i dårlig kvalitetskontroll og mangelfull testing.

Familier som er avhengig av henting i barnehage eller skolefritidsordning har de største utfordringene. Ofte sitter man med hjertet i halsen og lurer på hvordan dette skal gå i dag. — Ronny Aukrust, leder pendlerforeningen Indre Østfold

Dårlig kommunikasjon

Uforutsigbarhet og venting på buss eller tog er noe familiefaren Ronny Aukrust har blitt vant til.

– Jeg tror ikke full åpning av Follobanen skjer før etter sommerferien. Det viktigste nå er å ha et forutsigbart tilbud i perioden tunnelen er stengt – da klarer vi elleve minutter ekstra reisetid. Så får banen åpne når den er testet godt nok. Det verste som kan skje er at tunnelen åpnes og stenges igjen, selv om det blir for en kort periode, sier han og håper lovnader som ender i frustrasjon ikke skjer igjen:

– Etter problemene som oppsto på Follobanen gikk Bane NOR først ut med gjenåpning 27. desember. Deretter 1. januar, 1. februar og 20. januar. Så igjen 1. februar og 12. februar – før det hele ble utsatt på ubestemt tid. Den kommunikasjonen har virkelig ikke vært god.

[ Testkjøringen på Follobanen er i gang ]

Etterlyser bedre togtilbud

Fra onsdag 1. februar fikk passasjerer på Østre linje tilgang til ett tog i timen, helt inn til Oslo S. Passasjerer fra indre Østfold trenger dermed ikke å bytte tog i Ski – hvor Østfoldbanens østre og vestre linje møtes.

– En endring som hjelper de aller fleste, sier Aukrust som mener det etterlengtede skifte i rutetabellen viser hvordan Østre og Vestre linje ofte forskjellsbehandles:

– Vår største utfordring er at Østre linje alltid blir nedprioritert. Sist forsterket ved at Vestre linje får en dobling av antallet avganger gjennom Oslotunnelen når den åpner – men østre linje får endelig stoppested på Oslo S. Når det er sagt: debatten burde ikke handle om å velge mellom Østre- og Vestre linje, men at andre regioner tilføres langt bedre tilbud.

– Gi oss forutsigbarhet, tenk helhetlig og ikke bygg ut stykkevis og delt, sier Ronny Aukrust, leder pendlerforeningen Indre Østfold. (Tomm Pentz Pedersen)

Utfordringer for familien

Ronny Aukrust har vært formell leder av Indre Østfold pendlerforening i ett år. Buss har aldri vært et alternativ for Askim-pendleren.

– Dessverre er busstilbudet for lite fleksibelt til at jeg kan benytte det. Toget gir en dynamikk i samfunnet jeg liker godt. Men tilbudet må være rettferdig og godt slik at samfunnet kan utvikle seg der du bor, sier han.

… og avganger som planlagt?

– Ja. Familier som er avhengig av henting i barnehage eller skolefritidsordning har de største utfordringene. Ofte sitter man med hjertet i halsen og lurer på hvordan dette skal gå i dag. Det er en del av utfordringen ved å bo her. Fordelen er at Indre Østfold kommune er definert som en pendlerkommune og har hatt utvidede åpningstider i SFO. Nå er også dette tilbudet redusert, noe som igjen legger belastningen på pendlerne.

[ Bane Nor har brukt over 1,3 milliarder på konsulenter på Follobanen ]

Ingen tillit til Bane NOR

Aukrust er også lokalpolitiker, som kandidat for Arbeiderpartiet til kommunestyret i Indre Østfold og fylkestinget i Østfold. Han er opptatt av at Pendlerforeningen er partipolitisk uavhengig.

– Jeg blander ikke disse rollene. Men engasjement er selvfølgelig viktig. Erfaringene og kunnskapen jeg har som pendler bruker jeg til å fortelle politikerne hva som bør rettes på, forklarer han.

– Partikollega og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har fått mye kritikk for håndteringen av krisen rundt Follobanen.

– Kritikken er delvis berettiget, sier pendlerforeningens leder.

– Nygård har stilt mange riktige spørsmål, men burde vært langt tydeligere i mistilliten som foreligger.

Ronny Aukrust mener pendlernes tillit til Bane NOR er totalt fraværende.

– Nok er nok. Nå er det ikke kun reisende på Østre linje som sliter, det har vært store problemer på både Drammensbanen og Romeriksporten. Gi oss forutsigbarhet, tenk helhetlig og ikke bygg ut stykkevis og delt. Uansett om man kommer fra sør, øst eller vest er Oslo S knutepunktet – derfor må et velfungerende togtilbud på plass her først, avslutter han.

