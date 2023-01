Tvunget til tiltak mot ny prisvekst: – Tar ikke en liten sjokolade engang

Det er varslet en dramatisk økning i mat- og dagligvarepriser i det første av to årlige «prisvinduer» for bransjen 1. februar.

– Jeg synes det er helt horribelt. Jeg blir sjokkert, for pensjonen blir det mindre og mindre av, registrerer den enslige pensjonisten Lilly Hystad, mens hun sparsommelig er på vei til kassa på Kiwi i Fredrikstad med nesten tom handlevogn.

Hystad har gjort et unntak fra regelen sin om å handle «toppen to ganger i uka». For hun får barnebarnet på besøk, og har blant få andre varer gjort plass til et lite syltetøyglass, noe hun vanligvis ikke kjøper.

– Det er veldig mye jeg kjøper mindre av eller har kuttet helt ut. Alt av luksusvarer, som jeg ellers bare kjøper til høytider. Brus og is til helga er ett eksempel, det har jeg sluttet å kjøpe, forteller hun til Dagsavisen.

Kaffe, det må jeg bare ha. Men jeg kjøper det ikke til full pris, altså. — Lilly Hystad (74)

Er lojal mot handlelista

Det er ventet en kraftig økning på mer uunnværlige varer enn som så. Det gjelder varer som korn, mel, sjømat, syltetøy, juice, toalett- og tørkepapir og bleier, har kommersiell direktør Thor Erik Aag i Oda, lavpriskjeden på nett, nylig fortalt Nettavisen.

Før den varslede prisøkningen denne uka, har vi lagt bak oss et år der prisene på mat og drikke økte med rundt 11 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I fjor kom den største prisøkningen i løpet av juli, med over sju prosent sammenlignet med måneden før.

Nå står vi altså foran en ny prisøkning.

– Det fører jo til økte forskjeller mellom folk. Nå går jeg og ser på prisene, og vurderer hva jeg kan handle og hva jeg ikke har mulighet til. Jeg må prioritere hva som er viktigst, sier Hystad, som har tatt sparegrep på alle fronter og for eksempel kuttet ut aktiviteter hun ellers ville deltatt på.

Før de planlagte handleturene, har hun sjekket både tilbudsaviser og notert seg hva hun faktisk trenger. Hun har klart å holde seg til det strenge handleregimet.

– Jeg tar ikke en liten sjokolade ekstra i butikken engang. I dag ble jeg så glad da jeg så at Evergood var satt ned litt i pris, stråler hun.

– For kaffe, det må jeg bare ha. Men jeg kjøper det ikke til full pris, altså. Jeg jakter tilbud. Nå hadde jeg akkurat sett gjennom reklamen og visste hvor jeg kunne handle, forteller Hystad.

Frykter enda dyrere fisk

Alene med både leilighet, bil og andre faste utgifter, legger hun ikke skjul på at hun merker den generelle prisveksten godt.

– Jeg er heldigvis ikke minstepensjonist, sukker hun.

Likevel er det noen favoritter og nødvendigheter i matbutikken, som hun frykter vil gå ytterligere opp i pris.

– Kjøtt spiser jeg lite av, men mange dagligvarer smerter det at stadig øker i pris. Som fisk og grønnsaker. Og korn og mel, ikke minst, for jeg baker mye. Så er jo strømmen uansett så dyr at det lønner seg jo nesten ikke å bake, heller.

– Det blir dobbel sparing for deg?

– Ja, det kan du si, men sånne ting, som baking av brød, er daglige behov for meg, påpeker Hystad, som for øvrig har erfart at hun sparer på å lage all mat selv og bruke strøm på kjøkkenet når den er på sitt rimeligste.

Noshin Khezri (32), her på handletur i Fredrikstad, forteller at familien på tre spiser mindre kjøtt enn før, som følge av økte matpriser. (Martin Næss Kristiansen)

– Vi bor liksom i et av verdens beste land

Også Noshin Khezri (32) foretrekker å lage all maten selv. Sammen med mann og ett barn spiser hun mindre kjøtt enn før, etter at det er blitt dyrere.

– Nå frykter jeg at alle matvarer skal øke enda mer i pris, og spesielt kjøtt. Vi må planlegge enda bedre og kutte ut en del. Vi spiser mindre kjøtt nå. Det er en utfordring og en liten sorg, da kulturen min har sterke mattradisjoner og det helst skal lages en skikkelig middag fra bunnen av hver dag, forteller hun.

Khezri og mannen er begge i jobb og har det hun kaller god inntekt. Likevel har de også sett seg nødt til å ta grep.

– Vi jobber litt ekstra for å klare totalen av økte utgifter. Det er ikke så lett å spare, nå som også rentene har økt. Jeg handler mest i Sverige, det er litt bedre der selv om prisene der også har økt, forteller hun.

Khezri er overrasket over at privatøkonomien er blitt så trang i Norge, med to inntekter.

– Prisveksten på mat det siste året er helt forferdelig, det er det. Vi bor liksom i et av verdens beste land. Vi har god inntekt, men det hjelper ikke. Det er blitt akkurat som i hjemlandet mitt, Iran, hvor prisnivået på mat har vært helt jævlig. Jeg har lenge tenkt «stakkars dem», men nå er det stakkars oss også, mener hun.

