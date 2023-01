Rune Bjerga fikk sterke inntrykk som natteravn: – Et liv ble kanskje reddet

Hvem: Rune Bjerga

Hva: Komiker

Hvorfor: Var nylig med i natteravnstafetten, og delte et innlegg på Facebook om sterke inntrykk.

– Hva var inntrykket ditt av natteravnene før du selv var med?

– Jeg hadde godt inntrykk av natteravnene, men var åpenbart ikke klar over hva som møter dem helg etter helg i den lille storbyen vår.

– Kan du fortelle litt om hvordan du opplevde å være natteravn? Hva skjedde?

– Jeg møtte først en flott gjeng ravner i lokalene til Kirkens Bymisjon. God stemning fra første sekund. Jeg fikk en brifing om hva som kunne møte oss. Ruset ungdom, kanskje helt ned i 12–13-årsalderen, vold blant ungdom, barn og ungdom som var ruset og la seg til å sove bak benker i byen. Og mye mere. Deretter vandret vi ut i natten. Det første vi møtte på var en liten gjeng ungdommer som hadde vært i en moske og var på vei hjem. De var interessert og glad ungdom. Vi møtte mange smilende oppegående ungdom. Det virket som de satt veldig pris på natteravnene. Senere på kvelden kom togene og bussene med full ungdom. Mange overstadig beruset, godt under 18 år, som jeg i hvert fall tenker ikke hadde noe på byen å gjøre. Da ble det straks mer travelt for ravene. De oppsøkte, ble oppsøkt og ga dem en god dose kjærlighet til de unge i den kalde natten. På slutten av min vakt fikk Hege, ansvarlig for ravnene den kvelden, øye på en ung jente som satt for seg selv utenfor Byterminalen. Hun var kanskje i 14–15-årsalderen og åpenbart ruset. Hege tok seg av henne, klemte henne og snakket med henne. Jenta åpnet seg for henne og fortalte at planen var å ta en overdose den kvelden. Hun ville ikke leve lenger. Hun ville ut av livet. Jeg så at hun var tom i blikket. Både av rus og livsgnist. Det var sterkt. Jenta fikk hjelp og kanskje reddet Hege og ravnene et ungt liv den kvelden. De er uvurderlige! Enkelt og greit.

– Hva er inntrykket ditt av natteravnene og jobben de gjør nå?

– De er rett og slett fantastiske og byen trenger dem. Så enkelt er det med den saken.

– Hva gjorde sterkest inntrykk denne kvelden?

– Situasjonen med den unge jenta, selvsagt, men også hvor svært unge mange av dem er når de vandrer ruset rundt i helgenettene i byen vår. Det er jo et varsku i seg selv.

– Hva vil du si at du lærte denne kvelden?

– Jeg lærte av natteravnene har et mye større og viktigere ansvar enn nok mange tror, inkludert meg. Jeg lært også at byen vår er en flott by, en by som både jeg og mange er enormt stolt av, en by som gjerne bader i sol, festivaler og smil om sommeren, men som også har en trist skyggeside vi alle bør være klar over. Det er åpenbart mange unge som sliter der ute. De ungdommene må bli sett og hjulpet av oss alle. Ravnene ser mange, men selvsagt ikke alle. Hva med de andre de ikke ser og fanger opp? Det er litt vondt å tenke på. Alle skal med, tenker jeg. Vi har ikke en fantastisk by før alle som bor i den har det bra!

– Du har jo fått ganske mye oppmerksomhet i sosiale medier for denne posten, med flere tusen «likes» og «shares» – hva tenker du om det?

– Noen ganger bruker jeg stemmen min, og den oppmerksomheten posten har gitt til natteravnene gleder meg stort.

– Du ble jo utfordret av Viking-kaptein Zlatko Tripić til å bli med på Natteravnstafetten. Hvordan var det å få den utfordringen fra han?

– Når kapteinen sier hopp, så hopper man.

– Hvem er det du utfordrer videre?

– Dersom jeg har forstått det riktig er natteravnstaffeten over for denne gang. Nå har profiler fra både sport, kultur, uteliv og politikken vandret sammen med ravnene og sett det utrolig bra arbeidet de utfører hver helg, året rundt.

– Er det andre du tenker hadde hatt godt av en runde med de gule jakkene?

– Etter at natteravnene har fått mye god oppmerksomhet har jeg fått noen meldinger fra Hege hos natteravnene som sier at det har fosset inn med nye frivillige som ønsker å gå natteravn. Jeg utfordrer folk til å fortsette med det. Det kan aldri bli nok av mennesker som bryr seg om de unge der ute.

– Hvilken bok har betydd mest for deg?

– På ungdomsskolen var en del av undervisningen at vi måtte lese «Det angår også deg» av Herman Sachnowitz. En gripende historie om norsk-jødiske Herman Sachnowitz, som sammen med sin far og sju søsken ble sendt til Auschwitz under den annen verdenskrig. Gripende historie som aldri har sluppet taket.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Familien min. Deretter alle der ute som henger på, kommer på show, følger meg og gir en klapp skulderen og noen hyggelige ord. Det gir energi.

– Hvem var din barndomshelt?

– Min morfar. Snill, kunnskapsrik, spennende historier og praktisk anlagt. De siste der arvet jeg dessverre ikke …

– Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg er litt i overkant kontrollfrik. Sikkert greit å slippe litt opp og innta hvilepuls av og til.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg skeier inn igjen.

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for/ mot?

– For ungdommen vår. Mot krig og elendighet.

– Er det noe du angrer på?

– Som alle andre ganske mye, sikkert. Men har heldigvis evnen til tenke framover.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– En heismontør, alle politikerne våre og fortalt dem at de må bevilge masse penger til noe så verdifullt som natteravnene (!) og ikke minst kunne jeg stått fast i en heis med Per Ingen andre enn Torkelsen i et par uker om han fortsatt hadde vært blant oss. Han inspirerte meg enormt! Jeg savner han dypt. Det var for øvrig Per Inge som fortalte en gang hva som var det første som måtte gjøres om man var en gjeng som plutselig satt fast i en heis: «Ok, folkens! Det første vi må bestemme oss om er i hvilket hjørne vi skal ha toalettet …».