− Budsjettet øker, men tilliten er lavere

Hvert kvartal oppsummerer prissammenligningstjenesten Prisjakt forbrukertrender de kan spore blant flere millioner brukere som klikker innom dem hver måned.

I Forbrukerkompasset for første kvartal av 2023 kommer det, ikke overraskende, fram at nordmenns kjøpekraft fortsetter å synke − nærmere bestemt med fem prosent sammenlignet med forrige kvartal. Samtidig viser ferske tall fra undersøkelsen at gjennomsnittlig budsjettet for nordmenn årets tre første måneder ligger på 11.776 kroner, noe som er 2400 kroner mer enn forrige kvartal.

− Budsjettet til forbrukerne øker altså, men tilliten er lavere. De holder hardt på lommeboken og trenger god oppfølging, siden kjøpsreisen blir mer langvarig enn før. Vi ser at forbrukere planlegger mer og gjør færre spontankjøp enn tidligere, sier norgessjef Christoffer Reina i Prisjakt.

− Videre ser vi at Prisjakt-brukere virkelig har fått øynene opp for produkter som vil spare dem penger i lengden. Miljøvennlige- og energibesparendeprodukter er mer populære enn noen gang, fortsetter han.

Christoffer Reina, norgessjef i Prisjakt. (Bo Mathisen)

Dette skal vi shoppe nå

Hva vi skal handler i januar, februar og mars 2023, er i stor grad påvirket av trender og sesong, ifølge undersøkelsen:

Starten av et nytt år representerer ofte et forsøk på å innføre gode rutiner og vaner. Vi rydder opp i livet og hjemmene våre, og vi kjøper kanskje tingene vi ønsket oss, men ikke fikk til jul. Med lagertømming og salg fra butikkene, venter folk med å kjøpe hjemmeelektronikk og dyrere varer som støvsugere og vaskemaskiner .

og dyrere varer som og . Influensasesongen når høydepunktet i januar og februar, og da er det mange som kjøper febertermometre. Vaffeldagen 27. mars sender salg av vaffeljern i været hver årsstart.

Varene som topper handlelisten vår i begynnelsen av 2023 er stort sett like som de pleier å være når et nytt år starter. (Prisjakt)

Det er også tydelig at folk kjøper varer etter behovene som dukker opp der og da. Barna trenger nye parkdresser og fritidsklær om vinteren, og folk venter med å kjøpe løpeskoene til våren kommer. Noe som også er veldig sesongbetont, er kjøp av snøfresere som selvsagt avhenger av når snøen faller i de forskjellige delene av landet.

og fritidsklær om vinteren, og folk venter med å kjøpe til våren kommer. Noe som også er veldig sesongbetont, er kjøp av som selvsagt avhenger av når snøen faller i de forskjellige delene av landet. Prisjakt ser også en stor økning i høytrykksspylere som spyler av all skitten som vinteren legger igjen, om det er på bilene eller husene våre. Trilleturer og behovet for barnevogner øker så fort været blir mildere i mars.

Sesongen påvirker shoppingen vår. (Prisjakt)

Må holde oss til budsjettet

Funnene fra Prisjakt samsvarer godt med Euromonitors forbrukerundersøkelse, som er basert på globale forbrukerundersøkelser og -analyser fra hundre land.

Én av de globale trendene Euromonitor trekker fram, er at folk i større grad vil leve på budsjett:

De økte levekostnadene vil undergrave kjøpekraften. I 2022 svarer 75 prosent av forbrukere globalt at de ikke har tenkt å bruke mer penger i 2023 enn i 2022. Det evige dilemma når vi må «vende på kronen», er om pengebruk er en investering eller om vi bør spare pengene i stedet.

Black Friday kaos Årets første måneder er preget av tilbud på en mengde varer. Det vi velger å handle er i stor grad sesongbetont. (Heiko Junge/NTB)

Bryr seg ikke om hvem de handler fra

En annen trend Prisjakt påpeker etter at resultatene fra undersøkelsen ble klare, er at forbrukere bryr seg lite om hvem de handler fra. Det er prisen som er avgjørende.

I Forbrukerkompasset for første kvartal av 2023, har de spurt norske forbrukere om de foretrekker DTC-bedrifter, som betyr at de handler direkte fra varemerket framfor en forhandler. Gode priser, gratis frakt og gode kjøpsbetingelser seiler imidlertid opp på listen av hva forbrukerne trenger for å velge DTC (direct to consumer):

42 prosent svarer at de ikke bryr seg om hvem de handler fra

37 prosent vil helst handle fra en forhandler

14 prosent vil handle direkte fra varemerket

De resterende prosentene vet ikke hvem de helst vil handler for. Og når det gjelder de som vil handle direkte fra merkevaren, har 18 prosent av disse såkalt «høy kjøpekraft».

Prisjakts Forbrukerkompass er utført i samarbeid med analyseselskapet Opinion. De har gjennomført nettintervjuer med tusen norske forbrukere i alderen 18 til 79 år. Intervjuene ble gjennomført i begynnelsen av januar 2023, og respondentene har svart på en rekke spørsmål om kjøpsvaner og forbruksplaner.

