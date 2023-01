– Jeg var helt paranoid

Hvem: Emilie Nereng (27).

Hva: Mat-influenser og tidligere blogger.

Hvorfor: Har gitt ut boka «Sunnere livsstil».

Hei Emilie! Gratulerer med kokebok. Hvorfor ville du skrive den?

– Jeg ønsket å lage en bok om helhetlig helse. Som ernæringsrådgiver vet jeg at det blir mye diett og raske løsninger i januar, som sjelden holder over tid. Men du kan faktisk leve sunnere uten å være ekstrem.

Ekstrem?

– Ja, jeg synes det er mye fokus på restriksjoner når vi snakker om kosthold. «Dette skal du ikke spise», «dette må du kutte ned på». Livet har så mye godt å by på, og jeg synes det er altfor kort til å hindre det som gir glede. Derfor har jeg heller fokus på små, positive endringer som har stor effekt.

Hvordan har ditt eget forhold til mat og kropp vært?

– Jeg har lett for å bli påvirket negativt når det gjelder mat og kropp. På sosiale medier får vi ofte tips om helse, hvor man kan få et restriktivt syn på ulike matvarer. Jeg blir veldig provosert av den mentaliteten, og vil gjerne være en motvekt til det, både som influenser og forfatter.

Du er toppløs på bok-coveret, med kun et salatblad på overkroppen. Du sa på Instagram du var redd for å få stygge kommentarer?

– Ja. Da jeg blogget fikk jeg mye stygge kommentarer knyttet til utseende mitt. Selv om det er over ti år siden, henger frykten for hets igjen når jeg eksponerer meg. Sånn er det, når du mobbes som ung.

Hva slags tanker kan det være, da?

– Tanker som rasjonelt sett er helt tullete. Egentlig har jeg bedre selvbilde enn noen gang, men når jeg selv er i fokus på en fotoshoot blir jeg redd for at noen skal kommentere på kroppen min. Jeg kan bli veldig selvkritisk og få en frykt for at andre skal bekrefte tankene mine.

Du, over til noe helt annet. Hva gjorde dere egentlig med all maten du lå oppå?

– Maten lå bare rundt meg, det er en optisk illusjon! Jeg brukte det meste til å lage de ulike rettene i boka, for vi startet med cover-fotograferingen. Resten av maten ble gitt bort, også hadde jeg en stor reste-middag med vennene mine.

Hva tenkte du rundt det å være toppløs da?

– Jeg har gått noen runder på det, om hva folk ville tenke. Men så kom jeg frem til at jeg skulle blåse litt i hva andre mener, og heller velger noe som skiller seg litt ut i mengden.

Hvorfor endte du opp som matinfluenser, tror du?

– Jeg hadde jo vært i en bransje som har et overfladisk, ytre fokus. Jeg fikk nok av det i slutten av 2016, og kjente at det var på tide å skifte retning. Jeg har alltid vært glad i mat, og interessert i hva mat gjør med oss. Å studere ernæring er ett av de beste valgene jeg har gjort.

Men likevel valgte du å bli offentlig igjen?

– Jeg gikk mange runder med meg selv, det var et krevende valg. I 2019 ble jeg spurt om å være med på Skal vi danse, som hadde vært en drøm lenge. Det var sånn jeg begynte på å tenke på hvordan jeg kunne bruke sosiale medier til noe positivt. Nå har kanalene mine et helt annet fokus nå enn før, for det jeg jobber med handler ikke så mye om meg. Jeg ønsker å hjelpe andre til å leve sunnere. Da føles det helt annerledes å være offentlig.

Emilie Nereng sammen med danse-partner Santino Mirenna da hun deltok i Skal vi danse i 2019. (Espen Solli / TV 2/TV 2)

Men privatlivet ditt skrives fortsatt om på Se og hør? Gratulerer med ny kjæreste, forresten!

– Ha ha, takk! Ja, men jeg har vært en del av rampelyset siden jeg var tretten år, så det er noe jeg klarer å håndtere. Programmer som Skal vi danse og Kompani Lauritzen gir så mange kule muligheter, så da synes jeg pressedekningen i etterkant er helt OK.

Så, ett fast spørsmål! Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer skikkelig på at jeg slettet bloggen min. Det hadde vært kul minnebok. Men jeg var helt paranoid i 2017. Drittlei og fylt av en skam over alt jeg hadde gjort. Jeg ville ikke at andre skulle gå tilbake å lese, se på bilder. I etterkant tenker jeg at det ikke hadde hatt noe å si. Hvem bryr seg?

