Korrupsjonsskandale rammer EU-parlamentet

Visepresident Eva Kailis far skal ha hatt 600.000 euro i en koffert da belgisk politi arresterte ham på hotellet sitt i Brussel. Ektemannen er også arrestert og familiens eiendom i Hellas frosset.

Lederne for partigruppene har blitt enige om å avsette det greske parlamentsmedlemmet som visepresident etter at hun og flere andre ble pågrepet fredag. Qatar benekter innblanding og Kaili sier via sin advokat at hun er uskyldig.

Belgisk politi ransaket mandag flere av EUs parlamentskontorer i Brussel, samtidig som de folkevalgte er samlet til en ukes plenumssesjon i Strasbourg i Frankrike.

Store beslag

Politet skal ha beslaglagt til sammen 1.3 millioner euro i kontanter samt gaver merket «Qatar», og sikret digitale spor fra datamaskinene til et titalls medarbeidere i den italienske delegasjonen, skriver Le Monde.

– EU-parlamentet er under angrep. Det europeiske demokratiet er under angrep, sa president Roberta Metsola i sin åpningstale.

President i EU-parlamentet Roberta Metsola lover tiltak for å motvirke korrupsjon. (VALERIA MONGELLI/AFP)

Fire siktet og varetektsfengslet

Siden 9. desember har flere parlamentsmedlemmer blitt mistenkt for å forsvare Qatars interesse i bytte mot bestikkelser. Etterforskningen har pågått siden i sommer.

Totalt er seks personer pågrepet og fire fengslet. Eva Kaili, mannen hennes Francesco Giorgi, Antonio Panzeri og Niccolo Figa-Talamanca er alle siktet for hvitvasking, korrupsjon og deltakelse i en kriminell organisasjon. De må 14. desember møte i retten i Brussel, som skal ta stilling til fortsatt varetektsfengsling.

EU-parlamentet har 14 visepresidenter, og et av Kailis ansvarsområder har vært Midt-Østen. Hun har tidligere forsvart Qatar, ifølge BBC. Parlamentet er EUs eneste organ der representantene velges direkte av velgere i de 27 medlemslandene.

