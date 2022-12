«Troll» til topps på Netflix verden over

«Ingen norsk film har noensinne vært nummer 1 i hele verden på Netflix. Vi i Motion Blur er ydmyke og stolte», kommenterer produsentene Espen Horn og Kristian Strand Sinkerud i e-post til Dagsavisen.

I løpet av helgen var «Troll» mest sette film på Netflix i 87 av 89 land som nettjenesten Flixpatrol.com har hentet inn topplister fra. Flixpatrol overvåker topplistene for strømmetjenester verden over.

Filmprodusentene Espen Horn (t.v) og Kristian Sinkerud i Motion Blur (Motion Blur)

«Troll» er produsert av norske Motion Blur for Netflix.

NRK omtalte «Troll»-suksessen i helgen.

– I hele verden sitter folk nå og ser en film om et norsk troll. Det er helt utrolig. Man skal alltid ha drømmer og ambisjoner, men dette kunne vi knapt drømt om, sier produsent Kristian Sinkerud.

Troll på Karl Johan

De offisielle Netflix-tallene for premierehelgen er ennå ikke klare. Men produsentene i Motion Blur har fulgt tallene fra tjenesten Flixpatrol ved sine tidligere produksjoner for Netflix, filmen «Kadaver» i 2020 og serien «Post Mortem» i 2021.

– Disse tallene gir en god indikasjon på hvor fantastisk filmen går verden over. Vi får også tilbakemeldinger fra publikum verden over, sier Kristian Strand Sinkerud.

«Troll» hadde premiere på Netflix 1. desember, og er regissert av Roar Uthaug. Filmen er en norsk vri på monstersjangeren, der trollet fra eventyrene våkner til live og herjer rundt i Norge.

– Jeg tenkte på Kittelsens «Troll på Karl Johan», og hva som ville skjedd hvis det virkelig hendte. Jeg tenkte at vi burde lage en norsk film med troll, sa Uthaug til NTB foran premieren.

«Imponerende spesialeffekter og storartet bruk av norsk natur» skrev Dagsavisens anmelder om «Troll».

I juli og august toppet de norske filmene «Royalteen» og «Blasted vs Aliens» Netflix’ lister over mest sette ikke-engelskspråklige filmer. «Troll» topper Flixpatrols lister over alt innhold på Netflix.

Sa fra seg filmstøtte

Tidligere i år sa Motion Blur fra seg produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt, slik at «Troll» kunne ha verdenspremiere rett på Netflix istedenfor på norske kinoer.

– Det er litt synd å ikke få vist den på et stort lerret. Men vi kan nå over 200 millioner mennesker på Netflix i stedet. Det er et fantastisk potensial i å lage blockbuster-film med Netflix, sa produsent Kristian Sinkerud til Dagsavisen i sommer.

