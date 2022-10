Åpen om kreftsykdom: Shabana Rehman delte gode nyheter fra scenen

– Jeg har fått en veldig hyggelig nyhet for bare noen dager siden: En meget sensitiv test kan ikke se levende kreftsvulst i kroppen min, fortalte Shabana Rehman (46) fra scenen i Oslo onsdag kveld.

I januar fikk den populære komikeren og samfunnsdebattanten diagnosen kreft i bukspyttkjertelen med spredning. I april fikk hun beskjed om at norsk helsevesen bare kunne gi henne smertelindrende behandling. Da samlet venner og familie inn penger slik at Shabana Rehman kunne oppsøke immunterapi i Tyskland.

– Det er ingen tvil om at jeg fikk livsforlengende behandling i Tyskland. Jeg lever i dag på grunn av at dere startet denne innsamlingen, sa hun til sine støttespillere på første rad i Jakobskirken, der hun hadde invitert til en forestilling med musikk og samtale fra scenen.

– Jeg fikk beskjed om at jeg var dødssyk

Gjennom sommeren har Rehman vært åpen om sykdommen og fortalt om behandlingen i en serie innlegg i Nettavisen, i intervjuer og i sosiale medier. Hun har karakterisert seg selv som dødssyk.

Men fredag sist uke fikk hun et testresultat fra Tyskland som ga nytt håp, fortalte hun i Jakobskirken.

På scenen i Jakobskirken ble Rehman intervjuet av forfatter og journalist Alf van der Hagen.

– Det er så gøy å møte publikum. For et halvt år siden hadde jeg ikke trodd at dette skulle skje igjen, sa Shabana Rehman da hun gikk på scenen i Jakobskirken. Det var her for ett år siden møtte sin nye samboer, musiker og bonde Petter Simonsen. De to flyttet sammen under kreftbehandlingen.

– I januar fikk jeg beskjed om at jeg var dødssyk. I april fikk jeg vite at det norske helsevesenet ikke hadde noe å tilby meg lenger. Og så ble jeg forelsket, fortalte hun.

Venter på svar

Den siste av fire runder kreftbehandling på den tyske klinikken var gjennomført i september. På Instagram denne uka fortalte hun at hun hadde gode nyheter som hun ennå ikke hadde helt fordøyd.

I Nettavisen mandag skrev hun om de nye testresultatene fra klinikken i Tyskland som var blitt bekreftet av en PET-scan på Ahus.

– Jeg har vært i kampmodus i så mange måneder at dette er vanskelig å ta inn over meg, sa Rehman.

– Jeg venter på svar fra klinikken i Tyskland om hva de foreslår av videre behandling.

– De har sagt at de ikke ser spor av levende kreftceller i kroppen din? spurte intervjuer Alf van der Hagen.

– Ja, de bekrefter det.

– Er ikke det et entydig mirakel?

– De er ikke i tvil. Men jeg vet ikke helt. Dette er såpass ferskt. Skal jeg løpe glad nedover gata og si at jeg er frisk? Det vet jeg ikke helt. Men kampen er ikke over. Jeg har smerteanfall ennå, fortalte Rehman.

– Men jeg har fått framtidsbildene tilbake. Nå planlegger jeg for framtida, fortalte Rehman.

Tunge dager

Shabana Rehman er oppvokst på Holmlia i Oslo, og ble først kjent som spaltist og standupkomiker på midten av 1990-tallet. Hun har markert seg i samfunnsdebatten gjennom tre tiår, og var leder i stiftelsen Født Fri, som mistet statsstøtten og ble nedlagt i 2021 etter en kritisk IMDI-gjennomgang av økonomistyringen i stiftelsen.

Shabana Rehman, her under åpningsmarkering for stiftelsen Født fri i 2018. (Tore Meek/NTB)

Rehman satt i den regjeringsoppnevnte Ytringsfrihetskommisjonen som la fram sin rapport under Arendalsuka i år. Da var Rehman under kreftbehandling og kunne ikke delta. I august ble hun tildelt Ossietzky-prisen for sin innsats for ytringsfriheten. «Shabana Rehman har vært en modig stemme i Norge mot religiøs undertrykkelse og æreskultur i nesten en generasjon», het det fra Norsk PEN ved prisutdelingen.

Høsten 2021 var Rehman deltaker i Farmen kjendis, og det var på slutten av oppholdet i «Farmen kjendis» at hun havnet på sykehus med magesmerter. I januar fortalte hun på Instagram at hun hadde fått bukspyttkreft.

– Jeg raste ned i vekt. Jeg mistet alt håret. Alle formene forsvant helt. Jeg kjente ikke meg selv igjen, fortalte Rehman fra scenen.

Hun fortalte at hun har hjemmehjelp to ganger om dagen og får intravenøs næring, men at hun også kan spise selv.

– Det er tunge dager da man er lenket til sengen, selv om hodet er klart, fortalte Rehman.

