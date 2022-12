Kiss til Norge igjen

Saken er oppdatert

Få band har mer ivrige fans enn Kiss fra new York. Neste år vender de tilbake til Norge.

Alt har sin ende - det gjelder til og med et så legendarisk rockeband som KISS, som til neste år feirer sitt 50-årsjubileum, heter det i pressemeldingen fra arrangør Live nation. Stedet er Kaldnes Vest, Slottsfjell sitt festivalområde i Tønsberg, og tidspunktet er lørdag 15. juli 2023.

Bandet slapp sin debutplate i 1973 og var en tid blant verdens mest omtalte band. Få var større i Skandinavia enn Kiss på sent 70-tall og tidlig 80-tall.

Kanskje har du nylig hørt en coverversjon av bandets «Crazy, Crazy Nights» i en reklame for en matbuitkk på en TV nær deg? Eller sunget med på «I Was made for Loving You»?

Besetningen består i dag av grunnleggerne Pauol DStanley og Gene Simons, samt trommis Eric Singer og gitarist Tommy Thayer. De to siste har delt fansen litt da de opptrer med maskene til Peter Criss og Ace Frehley.

Så får vi se om det er siste gang Kiss er på våre breddegrader. For som det het sist i 2019: «Kiss tar turen til Norge for siste gang».

Turneen som altså vender tilbake til Norge skal ifølge bandet være den siste turneen deres. Dog har onde tunger påpekt at Kiss allerede i 2001 avsluttet sin «Farewell Tour».

Billetter er i salg torsdag 8. desember kl. 10.00.

