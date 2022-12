En person skal være kritisk skadd etter knivstikking i Oslo sentrum

Politiet opplyser til VG at personen er bevisst, men kritisk skadd.

– Skadeomfanget er at fornærmede er stukket flere ganger i overkroppen, trolig hodet, skriver politiet.

Politiet opplyser til VG at de har en mistenkt.

– Vi får vite på stedet at det er en relasjon mellom fornærmede og mistenkte. Vi har navn på mistenkte og prøver å ringe ham, sier innsatsleder Anders Rønning på stedet til VG.

Politiet opplyser også at de har kontroll på og avhører en tredjeperson som var sammen med fornærmede og mistenkte.

Ved 18.30-tiden skriver politiet på Twitter at de er på Jernbanetorget og Oslo S med flere patruljer, og at åstedet kan være inne i en T-banevogn. VG skriver at T-banen er stanset ved Manglerud.