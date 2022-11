Christine «Perfect» McVie fra Fleetwood Mac er død

I høst oppsto det stor usikkerhet rundt tilstanden til det tidligere Fleetwood Mac-medlemmet Lindsey Buckingham, etter at han på kort varsel avlyste en lang turné. Så var det Christine McVie som gikk bort, 79 år gammel. I en melding fra familien står det at hun døde fredelig, med sine nærmeste rundt seg. Christine McVie og Lindsey Buckingham lagde et album sammen i 2017, som i praksis ble det siste vi hørte på plate fra Fleetwood Mac som de fleste kjente dem.

Christine McVie var kjent som Christine Perfect da hun sang i den britiske bluesgruppa Chicken Shack, og fikk en hitsingel med «I’d Rather Go Blind» i 1969. Hun giftet seg med Fleetwod Mac-bassisten John McVie, ble med i gruppa hans i 1970, og resten er stor pophistorie.

[ Lindsey Buckingham er god uten Fleetwood Mac ]

Fleetwood Mac sleit i første halvdel av 70-tallet, etter at grunnleggeren Peter Green og to andre medlemmer sluttet med store personlige problemer. Christine McVie ble stadig mer sentral i lyden deres i årene som fulgte. Gruppa flyttet til USA, fikk med seg Stevie Nicks og Lindsey Buckingham, som allerede hadde laget et album sammen som duo. Fleetwood Mac ble et helt nytt band. De ble verdens største band, også.

Nicks Buckingham McVie Fleetwood Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham, Stevie Nicks, Christine McVie, Mick Fleetwood og John McVie med Grammyprisen etter at "Rumours" ble kåret til årets beste album fra 1977. 45 år etter selger den fortsatt mer enn det meste ellers. (AP/NTB/Ap)

Albumet som bare het «Fleetwood Mac» kom sommeren 1975. Christine McVie bidro med tre av albumets fineste og mest populære sanger, «Say You Love Me», «Warm Ways» og «Over My Head». Et år etter nådde den toppen av salgslista i USA, og gjorde forventningene til oppfølgeren «Rumours» skyhøye. John McVie foreslo tittelen fordi alle rundt dem snakket om de indre forholdene i gruppa. Alle medlemmene hadde vært gjennom opprivende skilsmisser, også herr og fru McVie, og de hadde forskjellige grader av narkotikaproblemer. Slik høres det aldeles ikke ut på «Rumours».

[ Peter Green fra Fleetwood Mac er død ]

Midt oppe i et vanvittig privat kaos lagde de et av tidens flotteste popalbum. Med svært sterke sanger. Igjen var tre av de mest kjente laget av Christine McVie, «Don’t Stop», «Songbird» og «You Make Loving Fun». De høres så strålende opplagte ut, og hvis det gjør vondt er det langt under overflaten. Albumet var nr. 1 i USA i 31 uker. Det var en stund tidenes mest solgte album der, i påvente av «Saturday Night Fever». Den ga også gruppa et stort comeback i hele resten av verden.

Fleetwood Mac kom tilbake tre år senere med «Tusk». Der de gikk langt for å understreke at de ikke hadde tenkt å lage en opplagt oppfølger til «Rumours». «Tusk» kom bare på 8. plass på salgslisten i USA, og solgte fattige fire millioner. Fleetwood Mac gikk sakte, men sikkert i oppløsning, men kom senere sammen igjen, og igjen, både på konserter og plater, med litt varierende besetninger. Christine McVie sto bak deres to mest spilte sanger fra årene etterpå, «Little Lies» og «Everywhere», fra albumet «Tango In The Night» i 1987. Hun var ute mellom 1998 og 2014, men var fortsatt regnet som medlem av gruppa til hun døde. Nå blir hun husket som en av pophistoriens store sangere og låtskrivere.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen