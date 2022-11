Nå får Nav ros fra AAP-aksjonen: 18.000 syke slipper å gå inn i jula uten inntekt

De aller fleste av de 18.000 menneskene som hadde fått arbeidsavklaringspenger i maksimal periode, har nå fått avklart veien videre, opplyser Nav til FriFagbevegelse.

Det betyr at Nav har vurdert om de får forlengelse av arbeidsavklaringspengene (AAP) sine, om de skal søke uføretrygd eller søke om en ny periode med AAP. Kort sagt betyr det at de er sikret en inntekt.

– Det er veldig fint at Nav har vurdert så mange søknader og det skal de ha ros for, sier Elisabeth Thoresen, leder i AAP-aksjonen, til FriFagbevegelse.

«Vi setter pris på rosen fra AAP-aksjonen», fastslår seksjonssjef i Nav Bente Thori-Aamot.

Nav-sjefen sender godord tilbake til AAP-aksjonen, for å ha bidratt med å få ut informasjon til menneskene det gjelder. Hun forteller at AAP-aksjonen gir Nav beskjed med en gang de mener kommunikasjonen med folk ikke er bra. «De har også bidratt med konstruktive tilbakemeldinger på våre rutiner», opplyser Thori-Aamot.

– Folk hadde gått uten inntekt

Elisabeth Thoresen går hardt ut mot forrige regjering og sier:

– Hadde vi ikke skiftet regjering, hadde de aller fleste av disse menneskene i dag vært uten inntekt. Hadde Solberg-regjeringa fortsatt, ville 18.000 mennesker gått jula i møte uten én krone i inntekt.

Nestleder i Høyre Henrik Asheim mener «det er en veldig spekulativ påstand Thoresen kommer med».

Året uten inntekt

Den Høyre-ledede Solberg-regjeringa innførte strengere regler for arbeidsavklaringspenger. Det er Nav-stønaden som syke og skadde får mens de er i behandling og Nav prøver å finne ut om de kan jobbe, med hva og eventuelt hvor mye.

Reglene Høyre fikk innført sa at folk kunne få arbeidsavklaringspenger i maksimalt tre år. Etter det var Nav pålagt å stanse inntekten deres i ett helt år, før de kunne søke igjen. Det var selv om de verken var friske eller Nav ferdig med arbeidsavklaringen deres. «Karensåret» ble det kalt.

Høyre forklarer det slik

«Karensåret ble innført fordi AAP for mange ble nærmest en permanent ytelse. Én av fem hadde den lenger enn makstiden», forklarer Høyres nestleder Henrik Asheim i en epost til FriFagbevegelse. AAP er ment å være en midlertidig ytelse, understreker han.

Asheim mener kortere makstid og karensåret ikke var krav til AAP-mottakerne, men krav til Nav for å sikre at folk får avklaringen sin innenfor en viss tidsperiode.

«Navs egen rapport viser at kortere makstid førte til raskere avklaring til både arbeid og uføretrygd. Det er bra», mener Asheim.

Han påpeker at det var hensikten med regelendringene, og at folk med krav på ytelse skal få riktig ytelse, og at folk med arbeidsevne skal få kommet ut i jobb.

AAP-aksjonen kjempet mot

I flere år jobbet AAP-aksjonen med å dokumentere hvordan regelen om ett år uten inntekt skadet allerede syke mennesker.

AAP-aksjonen fikk med seg SV, Rødt og Arbeiderpartiet i opposisjon, som krevde at karensåret måtte avvikles. Til slutt vant de fram.

– Om karensåret hadde fått holde fram, ville disse folka blitt kasta ut i økonomisk sosialhjelp, sier Torbjørn Vereide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, til FriFagbevegelse.

– Arbeiderpartiet gikk til kamp for å makulere karensåret. Derfor er jeg utrolig glad for at vi nå får gjennomført det i praksis, legger han til.

Overgangsordning varer til 1. november

Folk skal ikke miste inntekten før de er helt ferdig avklart, bestemte regjeringa. Daværende arbeidsminister Hadia Tajik sørget for en overgangsordning for folk som ville mistet AAP med reglene fra de borgerlige. Overgangsordningen varer fram til i dag, 1. november 2022.

For å ikke falle ut av ordningen, må folk som Nav ikke har avklart ferdig, søke om en ny runde med AAP. Fristen gikk ut i går, 31. oktober.

Men: Du kan søke også etter fristen utgår.

– Hva skjer med dem som av ulike årsaker burde ha søkt, men ikke har søkt? Er det for sent for dem å søke etter 31. oktober 2022?

«Det er også mulig å søke om AAP etter 31. oktober, men da får man tidligst AAP fra den dagen man søker», forteller seksjonssjef i Nav, Bente Thori-Aamot til FriFagbevegelse i en epost.

Det betyr at du da får en tid uten inntekt og ikke har rett til oppfølging fra Nav.

– Purr på Nav

Nav-ansatte har jobbet på spreng for å hindre at folk blir stående uten rett til verken penger eller videre oppfølging.

De aller fleste av de 18.000 som fikk forlenget sin AAP-periode i overgangsordningen etter regjeringsskiftet, har fått svar fra Nav innen fristen, opplyser Nav.

Av ulike årsaker er det noen Nav ennå ikke har klart å komme i kontakt med.

«Vi forsøker fortsatt å få tak i de det gjelder», opplyser Navs Bente Thori-Aamot.

Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen forteller at hun blir kontaktet av en del av dem som har søkt, men som ennå ikke har fått svar fra Nav.

– Purr på Nav, er rådet fra Elisabeth Thoresen.

Redde for å åpne Nav-post

AAP-aksjonen mener Nav har en vei å gå når det gjelder sin kommunikasjon med mennesker i en sårbar livssituasjon.

Selv om det ble kjent at regjeringa ville fjerne karensåret, kjenner mange seg fortsatt usikre.

– Folk har gått rundt med veldig mye vondt i magen av angst. Mange er så redde at de ikke tør åpne brevene fra Nav, forteller Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen.

Hun forteller om folk som ikke er ferdig avklart hos Nav og som visste at deres makstid med AAP snart ville utløpe.

– Så får de brev fra Nav der overskriften er «din AAP opphører 31. oktober». Det gjør folk veldig usikre og redde. Først langt ned i brevet står det at du kan søke om en ny runde med arbeidsavklaringspenger.

Thoresen forteller også om folk som allerede har søkt om en ny periode med AAP, og har fått brev fra Nav om at deres AAP opphører – selv om Nav ikke har behandlet søknaden deres ennå.

En krevende tid for folk

Nav-seksjonssjef Bente Thori-Aamot sier hun forstår at dette har vært en krevende tid for de som har ventet på svar. Hun mener det har vært utfordrende å kommunisere «et todelt budskap på enkel måte».

Thori-Aamot forteller at Nav hele tiden jobber med å forbedre og forenkle brevene sine og informasjonen på nav.no.

