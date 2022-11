Enorm utslippsforskjell mellom fattig og rik

De nye tallene viser det enorme gapet mellom gruppa som har fått tilnavnet «den forurensende eliten», og folk flest, skriver The Guardian.

En analyse fra organisasjonen Autonomy tar for seg tall på inntekt og klimagassutslipp fra 1998 til 2018 i Storbritannia. De kommer fram til at folk som i 2018 tjente 170.000 pund i året, rundt 2 millioner kroner i dagens kurs, var ansvarlige for betydelig større klimagassutslipp enn de 30 prosentene som tjente 21.500 pund, rundt 215.000 kroner, i året.

Det ville tatt 26 år for en person i lavinntektsgruppa å produsere like mye CO₂ som de rikeste gjør på ett år, ifølge Autonomy.

– Denne nye rapporten om fordelen ved skattlegging av de som står for ekstreme CO₂-utslipp, er sjokkerende lesing, sier professor Peter Newell ved University of Sussex.

Han har ikke vært med på arbeidet med den nye rapporten, men har jobbet mye rundt nettopp «den forurensende eliten».

Ikke nytt

Storbritannia er langt ifra det eneste landet der det er store forskjeller i klimagassutslippene til landets rikeste, og de fattigere.

Flere forskere har pekt på nettopp den mest forurensende gruppa, bestående av mennesker som har en helt annen livsstil enn flertallet. Det gjelder både i utviklingsland og industriland.

Mye flyging, kjøp og kjøring av store dyre biler, å eie flere hjem og reise mellom dem, et kosthold bestående av mye kjøtt og importerte varer, kjøp av mer klær og importerte luksusvarer, listes alle opp blant grunnene til at de rikeste har et større klimaavtrykk.

Folk med dårligere råd holder seg gjerne nærmere hjemmet, bruker offentlig transport og bruker mindre penger på luksusvarer. De bruker imidlertid mer penger på såkalt «fast fashion».

EU la tidligere i år fram nye klesmål slik at produktene skal bli mer bærekraftige. Blant målene er at «fast fashion» ikke lenger skal være på moten. Verdensbanken har anslått at tekstilbransjen står for 10 prosent av de globale menneskeskapte CO₂-utslippene, ifølge NTB. Til sammenligning står luftfarten for rundt 3 prosent av utslippene.

I sommer fikk en rekke kjendiser kritikk for bruken av privatfly og klimagassutslipp. Private jetfly som kan kobles til kjendiser, sto fra januar til juli for 3256,36 tonn CO₂-utslipp i gjennomsnitt, ifølge det digitale markedsføringsbyrået Yard. Det er rundt 480 ganger mer enn det en vanlig person gjør i løpet av et år, skrev The Washington Post.

Vil skattlegge de rike

Autonomys analyse kommer også fram at hvis Storbritannia hadde begynt å skattlegge CO₂-utslipp for den øverste inntektsgruppa, den 1 prosenten som tjener best, for 20 år siden, ville myndighetene så langt ha hanket inn milliarder av pund. Gruppa sier det er penger som kunne blitt brukt til tiltak for å rettferdig redusere klimagassutslipp, for eksempel etterisolering av hus.

Skattlegging av det som forurenser mest kunne vært rettet inn mot de rike, skriver The Guardian. Og på den måten ikke ramme folk flest i en tid der stigende kostnader på alt fra drivstoff og energi til matvarer skaper uro. Nesten 8 millioner briter sliter med å betale regningene sine, ifølge tilsynsorganet Financial Conduct Authority.

Skatt har vært et hett tema i britisk politikk de siste månedene. Den nylig avgåtte statsministeren Liz Truss tok over med omfattende skatteletter som sitt viktigste løfte. Finansmarkedene reagerte umiddelbart da finansministeren hennes la fram et utkast til budsjett som inkluderte planer om de største skattekuttene på 50 år.

Truss gikk av etter bare 45 dager som statsminister, og partifelle Rishi Sunak overtok. I lederstriden mellom de to var han mer tilbakeholden med skatteløftene

