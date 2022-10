– Vil fikse feilene

– Jeg vil forene landet vårt. Ikke med ord, men med handling. Jeg vil jobbe dag ut og dag inn for å levere for dere, sa Rishi Sunak foran Downing Street 10 tirsdag, etter å ha vært hos kong Charles og blitt utnevnt til Storbritannias nye statsminister.

– Akkurat nå står landet vårt overfor en enorm økonomisk krise, sa Sunak. Han sa at forgjengeren Liz Truss hadde hatt et oppriktig ønske om å skape forandring, men at «noen feil ble gjort».

– Jeg ble valgt som partileder og deres statsminister delvis for å fikse dem, og det arbeidet begynner nå, sa Sunak.

Truss måtte gå etter under to måneder i jobben.

Kong Charles tok imot Rishi Sunak i audiens, der kongen inviterte Sunak til å danne regjering, slik tradisjonen er. (POOL/Reuters)

Sunak sier han vil sette økonomisk stabilitet øverst på agendaen.

– Tillit må man gjøre seg fortjent til, og jeg ønsker å gjøre meg fortjent til deres tillit, sa den nye statsministeren i uttalelsen.

– Jeg står klar til å sette deres behov foran politikk, sa Sunak til velgerne, noe som oppfattes som et budskap til velgerne om at han ønsker slutt på partipolitisk kaos.

Hvorfor er Rishi Sunak historisk?

Han er den første statsministeren i Storbritannia med asiatiske røtter, og den første hinduistiske statsministeren.

Som 42-åring er han den yngste statsminister i moderne britisk historie (den forrige som var yngre ble statsminister i 1783).

Han er også den første statsminister som har en større formue enn den sittende monarken, ifølge London-avisen The Evening Standard: Han har en formue på 730 millioner pund, noe som er det dobbelte av kong Charles og dronning Camilla.

Han har dessuten hatt en helt ekstraordinær vei til Downing Street 10: Han er blitt leder for Det konservative partiet og statsminister kun sju uker etter at han tapte den forrige lederkampen i partiet. Da tapte han for Liz Truss, som trakk seg som statsminister etter kort tid.

Hvem er Rishi Sunak?

Sunak er født i Southampton i England. Foreldrene kom til Storbritannia på 1960-tallet, men ble født i Øst-Afrika. Besteforeldrene hans var født i Punjab-provinsen i India.

Sunak har hatt en lynkarriere politisk: Han ble folkevalgt til parlamentet første gang i 2015, og sju år senere er han altså statsminister. Han støttet brexit i 2016.

Han var finansminister fra 2020 til 2022, under Boris Johnson. Hans støttespillere roser måten han håndterte den økonomiske krisen under pandemien. Han ble løftet fram av Boris Johnson, som han støttet i lederkampen da Johnson ble leder. Sunak holdt seg lenge svært lojal til Johnson, men det begynte å rakne rundt Johnson da Sunak som en av to sentrale statsråder trakk seg 5. juli. To dager senere måtte Johnson gå av. Sunak stilte i lederkampen i sommer, men tapte til slutt for Liz Truss, som han nå altså tar over for.

Liz Truss gikk av tirsdag, her etter sin avskjedstale. (JUSTIN TALLIS/AFP)

Sunak studerte politikk, filosofi og økonomi ved Universitetet i Oxford. Han har jobbet i investeringsbanken Goldman Sachs. Han er gift og har to barn. Han møtte kona Akshata Murty under et studieopphold i Stanford-universitetet i USA. Murty er datter av en indisk milliardær og er en av de rikeste kvinnene i Storbritannia. Sunak regnes som en av de rikeste politikerne i landet.

Hva blir Sunaks viktigste oppgave?

Først og fremst å lose Storbritannia gjennom en ekstremt vanskelig økonomisk tid. Landet er midt i en levekostnadskrise med blant annet svært høye energikostnader, og landet går inn i en tøff økonomisk vinter.

Inflasjonen i Storbritannia var i september på 10,1 prosent målt mot samme måned i fjor. Det var det samme som i juli, som var det høyeste på 40 år. Den økonomiske aktiviteten gikk ned med raskeste fart på to år i oktober, noe som kan tyde på at landet har gått inn i en resesjon, skrev The Financial Times mandag. Dette skjer i en tid med høy politisk usikkerhet, høye energipriser og høye lånekostnader. Liz Truss skapte stor usikkerhet i markedene med sine planer om store skattekutt, noe som i tur førte til så stor politisk mistillit til Truss i eget parti at hun valgte å gå. Sunak varslet også skattekutt da han var i lederkamp, men ikke så raskt og massivt som Truss planla.

Nok et statsministerskifte: Pressen var tirsdag samlet for innsettingen av statsminister Rishi Sunak, kun sju uker etter at Liz Truss ble statsminister. (Kin Cheung/AP)

Politisk får Sunak en stor jobb med å bygge opp tillit hos velgerne til Det konservative partiet etter et år med usedvanlig mye kaos: Festskandalene rundt Boris Johnson felte ham til slutt, og deretter har partiet hatt to lederskifter. Sunak er den tredje statsministeren i landet på tre måneder.

Innenfor partiet må Sunak dessuten prøve å samle rekkene. Det har vært steile fronter i partiet. Sunak har flertallets støtte i partiets parlamentsgruppe, men det var en god del som ønsket Boris Johnson eller Penny Mordaunt som den neste lederen. Da den forrige lederkampen skulle avgjøres av medlemmene ute i landet, kom Sunak dessuten på andreplass i den gruppen, etter Truss.

Boris Johnson droppet å stille som lederkandidat denne gang, men lurer i kulissene, og kan utgjøre en maktbase i partiet og eventuelt prøve å komme tilbake senere.

Hva gjør dette med britisk politikk?

De konservative har fått noen kraftige skudd for baugen med kaoset de siste ukene. Verken Rishi Sunak eller Liz Truss ble valgt av det britiske folk i et valg. Labour får nå en enorm oppslutning på målingene. De siste målingene gir Labour en oppslutning på hele 53 prosent, mens toryene får 21 prosent, ifølge en oversikt over målinger på Politico. I britiske valg vinner man imidlertid ikke på generell oppslutning, men på hvem som vinner flest valgkretser, der vinnerpartiet i hvert distrikt tar kretsens eneste plass i Underhuset.

Labour er imidlertid svært optimistisk for utviklingen, og ønsker seg valg så fort som mulig, i likhet med de andre opposisjonspartiene. Men neste valg skal ikke holdes før i 2024. Det kan skrives ut før av regjeringspartiet, men Sunak har sagt at nyvalg er uaktuelt. Enkelte konservative politikere, særlig tilhengere av Boris Johnson, mener imidlertid også at han bør skaffe seg sitt eget mandat og skrive ut nyvalg. Spørsmålet er uansett om Sunak klarer å snu stemningen for partiet innen neste valg. Labour øyner en mulighet for igjen å komme til makten. Toryene har nå styrt i 12 år, siden 2010.

