Forsker tror norsk-russisk fiske består etter havneforbud

Torsdag kunngjorde regjeringen at russiske fiskefartøy bare får levere fisk til Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord. De må også kontrolleres av norske myndigheter.

Venstre og Høyre vil gå enda lenger, som Dagsavisen tidligere har omtalt, og nekte alle russiske fartøy å anløpe norske havner.

– Risikoen for at fartøyene kan være utstyrt med militære kapasiteter eller kan brukes til å omgå sanksjonsregler og eksportkontrollregelverk, er betydelig, sa stortingspolitiker for Høyre Ine Eriksen Søreide til Dagsavisen torsdag.

Når Norge tidligere har vært tilbakeholdne med å legge restriksjoner på russisk fiskeri, har ett av argumentene vært at det kanskje ville kunnet skapt problemer for samarbeidet landene har hatt om fiskeriforvaltning siden 70-tallet. Men forsker Anne-Kristin Jørgensen ved Fridtjof Nansens institutt er ikke spesielt bekymret.

Anne-Kristin Jørgensen tror neppe det får veldig store konsekvenser at Norge stenger de fleste havner for russiske fiskefartøy. (Privat)

– Sterk egeninteresse

Jørgensen er forsker innen norsk og russisk fiskeriforvaltning.

Hun påpeker at samarbeidet mellom Norge og Russland har vært vanskelig før, og at likevel har fiskeriforhandlingene kommet i havn hvert år – til og med under den kalde krigen.

– Begge parter har en sterk egeninteresse, og på kort sikt er det trolig Russland som rammes hardest hvis det ikke blir noen avtale for neste år. Russland fisker mye i norsk sone, mens Norge fisker ganske lite i russisk sone, sier hun til Dagsavisen.

Det som kan skje, tror hun, er at forhandlingene vil forløpe mindre glatt.

– Jeg tror man risikerer et noe dårligere samarbeidsklima, og det kan komme noen muntlige reaksjoner. Kanskje forhandlingene blir vanskeligere, men at de trekker seg tror jeg virkelig ikke. Det ville vært å skyte seg selv i foten for å få fram et poeng, konstaterer hun.

Samtidig understreker hun at Russlands oppførsel i Ukraina også er svært lite rasjonell, og at man aldri kan vite helt sikker.

Taper på overfiske

Hvis det ikke skulle bli noen avtale, tror Jørgensen dessuten ikke at det ville fått noen veldig alvorlige konsekvenser for fiskebestandene, med mindre situasjonen vedvarer i mange år.

– Det måtte i så fall være fordi man fryktet at de skulle fiske hardt i russisk sone, og beskatte yngel hardt. For fisken på russisk side er mindre enn den er i Norge. Jeg forventer at de vil vise en viss tilbakeholdenhet. Men hvis det skulle skje at man ikke får en avtale, og situasjonen skulle vare i år etter år, vil det kunne ramme bestandene på sikt, sier Jørgen.

Hun tror at i fravær av en avtale vil summen av kvotene landene gir seg selv, bli noe større enn man tidligere har blitt enige om, men ikke enormt mye større.

Hun tror heller ikke at et totalt havneforbud, som Venstre og Høyre har foreslått, ville fått noen verre konsekvenser enn at ordbruken hadde hardnet.

