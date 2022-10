- Udemokratisk grep å kutte støtten til NOAH, sier leder Siri Martinsen

Siri Martinsen kaller kuttet udemokratisk og går rett i strupen på Senterpartiet: – Uverdig maktgrep. Dette har de ønsket seg lenge.

– Det var ingen ambisjon om å kutte støtten helt til null, men i et stramt budsjettår har jeg prioritert medlemsorganisasjoner. Noah er ikke en medlemsorganisasjon, derfor har jeg valgt å gjøre dette, sier landbruksminister Sandra Borch (Sp) til VG.

Faglig leder i Noah, Siri Martinsen, sier hun er sjokkert over kuttet. Hun synes det er et skittent, uverdig, og udemokratisk grep.

– Vi kan ikke se på dette som noe annet enn en åpenbar straff. En straff for å være en effektiv dyre- og naturvernorganisasjon som faktisk tør å kritisere politikere når de gjør dårlige vedtak for natur og dyr, selv når det er kontroversielle saker. Jeg vil gå så langt som å si at det er et demokratisk problem om man velger å bruke statsbudsjettet på denne måten, for jeg kan ikke se at dette er noe annet enn et ønske om å kneble meningsmotstandere, sier Siri Martinsen til Dagsavisen.

– Vi kan ikke se på dette som noe annet enn en åpenbar straff — Sirti Martinsen, leder for Noah for dyrs rettigheter

Påstått prioritering

Senterpartiet og Noah har vært uenige i mange saker, blant annet om ulvejakt, pelsdyrnæringen og dyrevelferd. Borch avviser at dette har noe å si for at organisasjonen mister støtten.

– Overhodet ikke. Dette er beinhard prioritering. Det er veldig mange frivillige organisasjoner som har fått kuttet støtten. Da er det Noah som har måttet ryke, sier hun.

Men, Siri Martinsen tror dette kun er et påskudd for noe hun hevder Senterpartiet har ønsket å gjøre lenge.

– Senterpartiet har i opposisjon sagt flere ganger at de ønsker å kutte støtten til Noah, og da har de brukt to argumenter: det ene er at vi jobber for våre truede rovdyr, noe som er ekstra viktig nå i naturkrisens tid. Det andre er at vi ønsker å endre landbruket til et mer plantebasert landbruk og forbruk, både for å redusere lidelsene til dyrene i landbruket og for miljøet og naturen som er viktig for ville dyr, sier Siri Martinsen.

Private støttespillere

I det forrige statsbudsjettet var det satt av 730.000 kroner til organisasjonen.

– Hva betyr dette kutte for dere praktisk? Må dere kutte folk?

– Støtten er veldig viktig, og det er klart at dette kuttet er et effektivt grep for at vi skal ha mindre kapasitet til å være den utfordrende og slagkraftige stemmen for dyr og natur som vi faktisk er. Men, det betyr ikke at de får det som de vil, vi har også et storting hvor det er partier som i større grad enn Senterpartiet ser verdien i både Noahs arbeid og også ser verdien i at man ikke kan gjøre statsstøtteordningen til en slags belønningsordning til de som smisker med makthaverne. Det er veldig alvorlig å kutte støtten til organisasjoner som utfordrer dem mest, sier Martinsen.

Jeg kan melde at fra kuttet ble kjent har vi hatt pågang fra flere private aktører som vi ikke har hatt kontakt med tidligere, men som nå ønsker å støtte oss. — Siri Martinsen

– Men, jeg kan melde av fra kuttet ble kjent har vi hatt pågang fra flere private aktører som vi ikke har hatt kontakt med tidligere, men som nå ønsker å støtte oss. Det setter vi stor pris på, sier Martinsen.

– Men, noe må dere vel kutte?

– Ja, og det kan for eksempel hende det vil gjøre at vi må kutte ned på informasjonsmateriell som vi sender til skolene, og dyrevelferd og plantebasert mat. Viktig informasjon som vi gjerne skulle fortsatt med.

