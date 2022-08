Det var den 9. mars 2021, og Oslo hadde vært nedstengt i fire måneder. Stemningen var mismodig, både i byen og i Oslo rådhus. «Vi var på vei inn i de vanskeligste ukene av hele pandemien, og hadde innkalt til pressekonferanse for å offentliggjøre nye innskjerpelser i tiltakene», forteller Raymond Johansen i sin nye bok «Gjennom krisa», som kom ut mandag.

«Jeg gruet meg til å servere så dårlige nyheter», skriver han.

30 minutter før han skulle inn på pressekonferansen, var det han selv som fikk servert en forferdelig dårlig nyhet. Han og resten av Norge fikk vite at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen var død, bare 53 år gammel.

«For meg ble det pandemiens vondeste dag», skriver Johansen, og forteller om de nervepirrende minuttene på kontoret da han måtte prøve å finne ord for å kunne hedre Gabrielsens minne, før han gikk over til å servere de dårlige nyhetene om ytterligere koronatiltak i et nedstengt Oslo.

«Det er tungt å stå her nå. For en halvtime siden fikk jeg den vonde beskjeden om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er død. Det kom som et stort sjokk», begynte han talen sin på pressekonferansen. Slik begynner også Johansen kapitlet om Gabrielsens død. Han skriver: «Jeg har sett igjen opptak fra pressekonferansen 9. mars 2021. Når jeg sier ordene som dette kapitlet starter med, klarer jeg ikke å holde henda i ro (...) Det er som om kroppen må gjøre noe i tillegg til å si disse vanskelige ordene, for at ikke de fulle tyngden av ordene skal bryte meg ned».

