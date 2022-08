Nedringes av strømbekymra kunder: – I år har det vært pågang siden juli

Hvem: Hans Edvard Moe Østby (42)

Hva: En av Vestfolds største leverandør av ved.

Hvorfor: I år er det rekordtidlig sesongstart for ved, leverandørene ble nedringt allerede i juli.

Svigermor har kjøpt seg leilighet og vi har arvet tre kubikk ved, hvor mye har vi spart på det, sånn cirka?

– Stablet, tørt og levert i Oslo? Da snakker vi sannsynligvis om et sted mellom 8.000 og 9.000 kroner.

Dæven, det var mer enn jeg trodde!

– Hadde det vært i fjor, ville verdien ligget på et sted mellom 5.000 og 6.000 kroner.

Vi betalte i grunnen nok for veden vi kjøpte for et år siden, men nå har det altså blitt enda dyrere. Hva er grunnen til det?

– Det skyldes at råstoffet, det vil si tømmerstokkene, har blitt dyrere. Oljeprisene har gått opp, noe som påvirker prisene både til utstyret vårt og prisen på leveranse. Og så har strømprisene økt på toppen av det igjen. I fjor satt man søkelyset på bruk av ved, og mange brukte opp all veden sin. I år er det derfor mange som kjøper en del ekstra, både fordi de er redde for at det kommer til å bli kjempedyrt utover sesongen og fordi de vil fylle opp lageret.

Og litt krig?

– I år har alle variablene slått til. Finland får ikke lenger tømmer fra Russland og har derfor begynt å lete etter andre importører i Nord-Europa. I Europa er det mangel på gass, og da går bruken av bioflis, som også bruker tømmer som råstoff, opp.

Lønner det seg fremdeles å fyre med ved, når den er så dyr?

– Den største besparelsen er nok at så snart du slutter å legge i ovnen så stopper forbruket. Elektrisk varme blir gjerne stående på, også når vi ikke er hjemme. Dine tre kubikk holder nok gjennom hele vinteren, men skulle du fyrt med strøm hadde det nok kostet deg det doble eller tredobbelte, tror jeg.

Trenger du flere kunder nå, eller selger du nok uten oppslag i avisen?

– Hva skal jeg si? Man trenger jo alltid flere kunder, men jo flere som ringer og sikrer seg, jo senere blir leveringen. De som bestiller i dag, får veden levert først i september eller oktober.

Når pleier kundene dine vanligvis å ta kontakt med deg?

– For min del pleier ingen å ringe før skolen begynner. I fjor tok de aller fleste kontakt i oktober, men i år har det vært pågang siden juli.

Har du tid til å prate med meg, egentlig?

– Nei, jeg har jo ikke det!

Når jeg først har deg her så har jeg noen spørsmål til. Kan man gå ut i skogen å hente sin egen ved?

– Man kan ta noe som heter tørrgran, de som har dødd på rot. Det ble tatt mye tørrgran i fjor, og det vil bli hentet mye i år. Hvis du kjenner noen som eier skog, kan du spørre dem om du kan ta en tørrgran eller to.

Det er forresten stor forskjell på ved, hvilken ved er den beste veden?

– I Norge er det bøk, det er den hardeste tresorten vi bruker til ved, selv om de fleste kanskje forbinder den med designmøbler fra Danmark. Av treverk vi bruker til ved har eik, ask og lønn ganske lik brennverdi. Etter det har vi bjerka.

Likevel er det bjerk folk flest vil ha?

– Når folk ringer meg og vil ha bjerk, pleier jeg å spørre «hvorfor vil du ha bjerk?» I mange deler av Norge er det jo bjerka som har høyest brennverdi, men fra Oslo og sørover har vi altså mange treslag som har høyere brennverdi.

Nå har vi noen faste spørsmål. Hva gjør du når du skeier ut?

– Nå har vi nettopp vært i dyreparken, vi skeia ut med det.

Hva gjør deg lykkelig?

– Familien og fint vær, fint vær kan jo være så mangt for oss i landbruket.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Aller helst en heismontør.





