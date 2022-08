Massiv venteliste for transpersoner: – Både fortvilte og sinte

Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) er et av svært få steder som tilbyr samtaler og hormonbehandling til transpersoner. Senteret på Sinsen holder åpent for voksne under 30 år.

Lange ventelister

Lørdag skrev Dagsavisen om sexolog Esben Esther Pirelli Benestad, som bare siden påske har avvist 82 pasienter grunnet kapasitetsproblemer. Pirelli Benestad jobber fra eget kontor i Grimstad, men er ansatt hos HKS.

Det er ikke lettere å få hjelp for Oslo-borgere. Dersom man ønsker å komme til samtaler om trans-tematikk på Sinsen, må man regne med å vente et sted mellom fem og seks måneder. De som ringer i dag, får altså tidligst hjelp i januar 2023.

– De som tar kontakt blir både fortvilet og sinte. Dette er ikke bare mennesker som ønsker behandling, men som trenger å snakke noen som har kompetanse på kjønn, sier Wik.

Leder for Helsestasjon for kjønn og seksualitet, Ingun Wik. (privat)

Måtte stoppe all behandling

Tilbudet, som driftes av Oslo kommune, ble i april klaget inn til Statsforvalteren av både Rikshospitalet og foreldrene til en tenåring. Tenåringen hadde fått resept på hormoner uten at de foresatte var informert. Etter et par uker konkluderte Statsforvalteren med at helsestasjonen ikke hadde brutt retningslinjene. Da senteret gjenåpnet dørene i mai, stod det 70 personer på venteliste.

Wik mener at noe av økningen senteret opplever skyldes nettopp nedstengningen i vår.

– Da vi stoppet hormonbehandlingen fra den ene dagen til den andre, ble mange redde. Det var flere som følte at de måtte skynde seg og at det hastet å få behandling. De var usikre på om tilbudet kom til å forsvinne. Nå er vi er bekymret for at at redde folk tar forhastede beslutninger, sier hun.

Trenger flere midler

Ideelt sett ønsker lederen at de ikke hadde ventelister i det hele tatt, målet er også å øke kapasiteten for å inkludere personer over 30 år. Dersom dette skulle bli mulig må antall terapeuter som jobber med transtematikk dobles, fra fire til åtte fulltidsansatte. Hvis dette kommer på plass, vil senteret også trenge større lokaler.

– I en utopisk verden hadde vi fått en million til nye lokaler og fire millioner til fire nye stillinger. Dersom vi hadde økt tilskuddet med fem millioner i året, ville det vært et stort løft for den skeive delen av Oslos befolkning, sier hun.

Får støtte fra byrådet

Fra 2020 til 2022 økte byrådet midlene til HKS fra 1.8 millioner til 6.3 millioner kroner. Forslaget til budsjett for 2023 er under utarbeidelse og byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), sier at det er for tidlig å si noe om neste års støtte nå. Hun legger til at mange av henvendelsene kommer fra transpersoner utenfor Oslo-grensen.

– Dette viser igjen at hjelpesystemet på nasjonalt nivå ikke er godt nok utviklet og at det ikke er god nok samhandling mellom stat og kommune. Samtidig som vi i Oslo kommune styrker HKS, forventer jeg at det også kommer på plass et godt nasjonalt tilbud, sier Eidsvoll.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) (Tobias Schildmann Mandt)

