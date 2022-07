Professor kan ha løst 73 år gammelt identitetsmysterium

1. desember 1948 ble en mann funnet død på stranda Somerton Beach i byen Adelaide i Australia. I 73 år visste verken politiet eller etterforskere hvem han var, og saken ble et av Australias største uløste mysterier.

Nå hevder en australsk professor at han har identifisert mannen.

43 år gamle Carl «Charles» Webb, en elektroingeniør fra byen Melbourne i Australia, skal ha vært den avdøde mannen, hevder Derek Abbott, professor ved University of Adelaide. Det skriver The Guardian. Abbott har jobbet med saken i mer enn ti år.

Mannen var lenge kjent som «Somerton-mannen». Han etterlot seg få spor – det var ingenting i lommene i dressen han hadde på seg som kunne identifisere hvem han var. Senere gjorde etterforskere flere kryptiske funn, men det har ikke ført dem nærmere svaret på omstendighetene rundt hans død.

I fjor bestemte politiet i delstaten Sør-Australia seg for å grave opp levningene til mannen for å undersøke en gang til. De håpet at dagens DNA-teknologi skulle hjelpe dem med å komme nærmere et svar.

Lagde slektstre

Derek Abbott samarbeidet med Colleen Fitzpatrick, en amerikansk slektsforsker, for å identifisere Somerton-mannen. Sammen analyserte de DNA fra mannens hår og lagde et slektstre med folk de trodde kunne være i familie med mannen.

Til slutt fant de Carl Webb, en mann som ble født i 1905. Men akkurat når han døde ble aldri registrert.

Hva gjorde en mann fra Melbourne i Adelaide, en by som var 700 kilometer unna hjemstedet hans?

– Vi har bevis på at han var separert fra kona si, og at hun hadde flyttet til Sør-Australia. Det er mulig at han kan ha dratt dit for å finne henne, sier Abbott til The Guardian.

Nå skal en rettsmedisiner bekrefte funnene til Abbott og Fitzpatrick.

Kryptiske funn

Politiet i delstaten Sør-Australia har kommentert funnene til forskerne.

– Vi etterforsker fortsatt aktivt saken til «Somerton-mannen». Vi er glade for den siste utviklingen i saken, og er forsiktig optimistiske på at dette kan gi et gjennombrudd, sier talsmannen for politiet i en uttalelse.

Fra før av har det vært mange forsøk på å identifisere mannen og hva som har skjedd med han, uten hell. Mannen bar ikke spor av å ha blitt utsatt for vold, og man klarte ikke å fastslå dødsårsaken med obduksjon. Det var en teori om at han kanskje hadde drukket gift, og rettsmedisineren utelukket ikke mord som årsak.

Etterforskere gjorde flere funn i den første tiden etter mannens død. Blant annet fant de togbilletter og kofferten hans. Senere fant de en liten lapp i klærne til mannen med teksten «Tamám Shud». Det er persisk for slutten eller ferdig, og er de siste ordene i et dikt hentet fra den persiske diktsamlingen «Rubáiyát of Omar Khayyám».

Lappen var blitt revet ut av en bok. En mann fant boken i baksetet på bilen sin dagen før den ukjente mannen døde og leverte den til politiet. Inni boka sto det et telefonnummer og flere bokstaver. Mange spekulerte i at bokstavene var en kode, men ingen har klart å løse koden. Eieren av telefonnummeret sa at hun ikke visste hvem mannen var.

Bokstavene inni boka som man antar tilhørte den ukjente mannen. (Australian P/WikiCommons)

I juni 1949 ble mannen til slutt gravlagt på en kirkegård i Adelaide, der han ble funnet. På gravsteinen hans sto det bare «Den ukjente mannen».

Hvem var Carl Webb?

Carl Webb ble født 16. november 1905 i Footscray i byen Melbourne i Australia, sier Derek Abbott til CNN. Han var den yngste av seks søsken.

Abbott og Fitzpatrick, forskerne som oppdaget Webb, visste lite om barndommen hans, men visste at Webb senere giftet seg med Dorothy Robertson, som var kjent som Doff Webb.

Det siste de visste om Webb var fra april 1947, da han forlot kona si. Da møtte kona Doff Webb i retten og sa at han hadde forsvunnet, og at hun ville ha skilsmisse.

Webb likte å spille på hester, noe Abbott mente kan være forklaringen bak bokstavene i boken, siden bokstavene kunne stå for navnene til hestene. Mannen var i tillegg interessert i poesi og skrev egne dikt, ifølge professoren. Det kunne forklare lappen med persisk skrift.

– Dette er et fantastisk mysterium å løse. Dette har vært en av de mest interessante sakene i historien til Australia. Det handler om mye mer enn bare å identifisere mannen som Carl Webb. Det handler også om å løse mysteriet om hvordan og hvorfor han døde, og det kan ta flere år, sier Fitzpatrick til The Guardian.

