14 døde i oversvømmelser i Australia – Sydney i faresonen

Det australske meteorologibyrået melder om at de enorme nedbørsmengdene vil falle onsdag kveld og torsdag morgen, og har sendt ut flomvarsel i Sydney-området med over 5 millioner innbyggere.

I byen Lismore, 600 kilometer nord for Sydney, ble to nye dødsfall etter oversvømmelsene bekreftet onsdag. Redningsarbeidere fant en mann i 70-årene i en leilighet. Tidligere onsdag fant man en død person flytende i en gate.

Hittil er det funnet fire døde i Lismore-området, men myndighetene venter flere dødsfall etter at Wilsons-elva nådde sin høyeste vannstand siden man begynte å føre statistikk i 1880.

Lenger nord, i Australias tredje største by Brisbane, er flere titalls nabolag fortsatt oversvømt etter at elva som går gjennom sentrum, gikk over sine bredder onsdag. Byen fikk 80 prosent av sin vanlige årlige nedbørsmengde på få dager. I delstaten Queensland, der Brisbane ligger, har til sammen ni personer omkommet i oversvømmelsene.

