Advarer hundekjøpere: – Folk tror de smiler, men de sliter med å puste

Hvem: Åshild Roaldset (47)

Hva: Veterinær og daglig leder Dyrebeskyttelsen Norge

Hvorfor: En ny studie omtalt av NRK underbygger hvor store helseplager hunderasen mops har.

Hei Åshild! Mops er altså så søte. Men de har det ikke så bra?

– Nei. De er jo avlet med fokus på utseende. Derfor har det vært vanlig å krysse hunder med det ønskede utseende med hverandre. Dette har man gjort, selv om det har betydd at man har paret far med datter og bestefar med barnebarn for eksempel. Det har vært tradisjon i 50- 100 år. Det gir opphoping av sykdomspregede gener, nå ser vi dessverre resultatet av dette. I dag tillater man kun søskenbarnkrysning, men til og med dette vet man jo godt at ikke er bærekraftig og gir sykdom.

Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge. (Privat)

Oi. Hvor stammer det fra?

– Det startet i viktoriansk tid, da det ble en hobby i den Engelske overklassen å avle hunder med særegent utseende og ta dem med på utstilling. For å holde rasen ren og følge rasebeskrivelsen, har man paret nært beslektede individer. I dag er mopsen er utrydningstruet på lik linje med pandaen, fordi avlen har medført den har liten genetisk variasjon.

Du sier til NRK at de ikke lenger har plass til de viktige organene de skal ha i hodet. Det høres jo helt sprøtt ut?

– Ja, det er sprøtt. At dyrs egenverdi settes til side for å tilfredsstille menneskers oppkonstruerte idé om hvordan de bør se ut, er helt hinsides. Hodet er avlet til å bli så lite at mange ikke har plass til organene i nesa, til bløtvevet i halsregionen og til hjernen. Derfor får de blant annet pusteproblemer, øyeproblemer, hudfoldsproblemer, søvnproblemer og det man kaller selvmords-hodepine.

Hva for noe – selvmordshodepine?

– Ja, mennesker som har samme problemet med for liten hodeskalle, beskriver smertene de føler som selvmordshodepine. I en beskrivelse av mopsen står det at hode-profilen skal ha samme profil som en knyttneve. En knyttneve! Det er ganske langt fra sånn hunden egentlig så ut, mer som en ulv. Mopsen betaler en umenneskelig høy pris for sitt utseende.

Også sliter de vel med at snuta er så flat?

– Ja. For en hund er det å bruke snuta som for oss å lese avisa. De trenger den til å få informasjon om omgivelsene sine. Lukte katten som gikk forbi for litt siden, få med seg hvem som er i nærheten også videre. Hunder peser for å kjøle seg ned. Hunder med flat snute har korte og trange luftveier, disse hundene sliter de med å regulere varmen, og er utsatt for å dø av heteslag.

Uff, er det derfor de peser sånn?

– Ja. Folk tror de smiler, men de ser sånn ut fordi de sliter med å puste. Du ser ofte at de har angstfylte øynene, der øynene er sperret helt opp og det hvite i øyet synes godt, når det skjer har de det ikke noe godt.

Men herlighet! Hva skal man gjøre med disse hundene som lider?

– Man må gjøre det beste man kan, og operere dem hvis det går. Også må de pleies og stelles godt. De må holdes kjølige på varme dager. De greier heller ikke alltid å stelle seg nedentil, og det må de da få hjelp til. Det er et krevende dyrehold.

Men er det etisk å ha Mops da, når man vet hvor syke de er?

– Nei, men svært mange valpekjøpere vet ikke hva de egentlig har kjøpt, før problemene begynner å melde seg. Men det er det å avle dem slik som er lovbruddet. Og ja, vi fraråder å kjøpe Mops slik den avles i dag.

Hvorfor skjer det ikke noe da?

– Det er ingen vilje i kennel-miljøet, de tviholder på raserent og de har tro på det rasetypiske utseende. Hundeeiere sier ofte «min hund er frisk». Men studier viser at mange eiere ikke oppfatter at hunden deres har alvorlig sykdom. Kjærlighet gjør blind. Derfor må man bruke forskningsresultater, massedata og vitenskap, det holder ikke med magefølelsen, når vi avler hundene våre.

Hva burde gjøres med dette, mener dere?

– For mopsen sin del er tiden inne for å sette i gang vitenskapelig basert kryssavl, slik at rasen blir friskere, men samtidig beholder det gode gemyttet. Man er nødt til å tilføre friske gener. Man er forbi det stadiet der helsetester kan hjelpe. Alle som er glad i mops, burde være for kryssavl slik at rasen kan reddes fra utryddelse og sykdom.

