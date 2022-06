Fullbookede hundehotell i sommer: – Mange er desperate nå

– Vi måtte si nei til flere som ville ha plass i fellesferien allerede ved påsketider, sier Renate Engell Sæthereng ved Engell Hundesenter i Ramnes. (Elisabeth Helgeland Wold)

– Vi måtte si nei til flere som ville ha plass i fellesferien allerede ved påsketider, sier Renate Engell Sæthereng ved Engell Hundesenter i Ramnes. Hun forteller videre om enorm pågang og ventelister.

– Det ringte en i dag og han sa vi var det 25. hundehotellet han ringte, og som ikke hadde plass.

Engell Hundesenter hadde riktignok også fullbooket under de to koronasomrene, men årets pågang er rekord for hundesentret i Vestfold.

– Vi har hatt en rekord i antall overnatting i juni i år også, forteller Renate Engell Sæthereng.

– Vi er klare for storinnrykk i sommer, forteller Hanne Mette Fjerdingstad ved Drammen Dyrehotell. I år har de utvidet kapasiteten med større plass og flere hender for de firbeinte. (Andrea Cecilie Wold)

Rekordpågang og utvidelser

Det er rekordpågang for flere hundepensjonat denne sommeren.

– Det er en stund siden folk har reist på ferie hvor mange ikke kan ha med seg hund, og da kommer de til oss, forteller Hanne Mette Fjerdingstad, daglig leder og eier av Drammen Dyrehotell på Konnerud.

– Vi opplevde at folk satt litt på vent med hensyn til korona, men så i begynnelsen av juni eksploderte det helt, forteller Fjerdingstad som forteller om rekordpågang også hos dem.

– Det er nesten som å skru på en bryter, og veldig tydelig at verden er åpen igjen, fastslår Fjerdingstad.

Sommeren 2020 var totalt annerledes.

– Vi var fullbooka for sommeren i 2020, men så sa det jo pang med korona. Det var mange som holdt på plassen så lenge de kunne, men så kom avbestillingene. I alle fall for dem som skulle ha hunden sin her lenge den sommeren.

På Drammen Dyrehotell har hundene store utearealer å boltre seg på, med utvidelser og nye inngjerdinger. (Elisabeth Helgeland Wold)

Heldigvis er den tiden over. I år har de utvidet kapasiteten hos Drammen Dyrehotell, med både større plass og flere hender for de firbeinte.

– Det er så fint å ha alle tilbake, det blir jo en mer livlig og normal hverdag og vi er klare for storinnrykk, forteller Fjerdingstad.

En ny inngjerding rundt hele eiendommen er på plass, så hundene kan løpe rett ut i et herlig «hund-in/hund-out» anlegg.

Dagsavisen Fremtiden er på besøk og ser at deltakerne i hundebarnehagen trives utmerket og vel så det i det flotte anlegget. De er bokstavelig talt testhunder for feriegjestene som rykker inn om et par uker.

– Vi er heldige som har så fine områder, og det er jo supert nå under båndtvangen, konstaterer Hanne Mette Fjerdingstad.

Men ikke alle hunder får tilbringe ferietiden på hundepensjonat i sommer.

– Vi har måttet si nei til mange, pågangen har vært enorm, og det begynner også å fylle seg opp utover høsten, forteller Fjerdingstad som håper at hundeeiere som ikke har fått plass til sine kjære firbente, tenker seg om hva de da gjør.

Kanskje man bør være hjemme med dem, eller la familie og kjente som hunden kjenner godt, få være hundepassere. Uansett må man vurdere ut ifra hva som er best for hunden, mener Fjerdingstad bestemt.

Marie Fretheim t.v. er fast ansatt, og opprinnelig hestejente med galopp som felt. Nå har hun fått med niesen Kristine Fretheim til å jobbe med hundene på Drammen Dyrehotell. (Elisabeth Helgeland Wold)

Koronapermitteringer

Flere hender har de også måttet finne ved Drammen Dyrehotell, etter to litt stusslige år er endelig også menneskene tilbake ved dyrehotellet.

– Ja, heldigvis er våre dyktige medhjelpere tilbake, og vi har utvidet staben for å ta imot hundene, forteller Hanne Mette Fjerdingstad.

– Vi måtte jo permittere de ansatte under koronaen. Vi brukte tiden godt under pandemien, og fikk malt og ryddet, forteller hun, så det skulle være ekstra hyggelig for dem å komme tilbake til arbeidsplassen sin.

Hanne Mette Fjerdingstad innrømmer at det var tøffe tak, og at bedriften ikke fikk noe tilskudd, og hun forteller om sjenerøse kunder med hund i hundebarnehagen, som ville tilby å betale på forskudd om det kunne hjelpe.

Men heldigvis er den dystre tiden forbi.

Det er både faste hotellgjester og nye som kommer i år, og en egen avdeling for gnagere har også måttet utvide ved Drammen Dyrehotell.

Hanne Mette Fjerdingstad har drevet Drammen Dyrehotell sammen med datter Stine Mette i 13 år. De er kjent for fem-stjernes pleie og flotte omgivelser for hundene. (Elisabeth Helgeland Wold)

Stort trykk overalt

Også ved Damtjern Hundehotell i Vivestad i Vestfold, er sommerferien for lengst fullbooka, forteller Linne Aasland, og de må hver dag si nei til flere. Hun forteller om at det er det samme trykket overalt.

Marianne Henriksen, eier og driver av Dyresentret i Skoger forteller også om smekkfulle ferieuker.

– Det er mange desperate som ikke får plass, vi har kanskje plass til noen små hunder i noen luker innimellom.

Hun er opptatt av at folk likevel gir hunden sin en stabil ferietid.

– Det er kanskje ikke så lurt med to dager her, og to dager der og hit og dit. La hunden få være hos noen den kjenner, oppfordrer hun, og forteller videre at det også er viktig at de hundene som kommer på sommerferie til hundepensjonat blir kjent med stedet før de skal overnatte, så de kan glede seg til å komme tilbake.

– Kom på besøk først, og bestill alltid opphold for dyrene i god tid, sier Marianne Henriksen.

Nå er det jo mange som har vært sammen med hundene sine i de siste feriene og da bør man også øve på at hunden kan være litt alene.

Hun minner også folk på at de sjekker vaksineboka til hund og katt, før de firbeinte drar på ferie, den må tas hvert år.

Alle hundene får sin egen oppfølging. - Her vet vi hvem som spiser hva og når, når de bæsjer og hvor mye de drikker, forteller Hanne Mette Fjærdingstad. - Det skal være trygt å ha hunden sin på pensjonat. (Elisabeth Helgeland Wold)

