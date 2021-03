Så mye koster det å ha hund

Nordmenn har hatt vedvarende valpefeber siden koronaen kom til landet. Kombinasjonen av mer hjemmetid, mindre sosialt liv og penger til overs har ført til en rekordhøy økning i både prisene på hunder og etterspørselen etter dem. Er du blant dem som i disse dager søker etter drømmevalpen på finn.no, bør du ha en god porsjon is i magen, sier hundeeier og hundetrener Merete G. Hauge:

– Å kjøpe seg hund krever grundig research, planlegging og budsjettering. Og søte valpebilder kan dessverre gjøre deg blind.

Skyhøye valpepriser

Merete har levd med hund så lenge hun kan huske, og har drevet et hundepensjonat med plass til ni dyr siden 2016. Hun har også mange års erfaring med å trene redningshunder.

– De fleste hundeeiere i Norge er villige til å bruke pengene som trengs for at hunden skal få et godt og langt liv. Men impulshandlingen av valper vi har sett det siste året, bekymrer meg, sier hun.

Et kjapt søk på finn.no viser at du i dag må regne med å betale mellom 25.000 og 30.000 kroner for populære hunderaser i Norge. Men det er kostnadene som kommer etter kjøpet, som merkes aller mest på lommeboka, sier Hauge. Spesielt gjelder dette om du har valgt deg ut en rase med kjente helseproblemer, eller en som ikke matcher livsstilen din.

– Som eier kan du stå overfor store utfordringer om du ikke planlegger for hundens behov. Alvorlige atferdsproblemer kan oppstå om dyrets naturlige instinkter ikke blir tatt i bruk. Å få hjelp til å kurere dette kan medføre store kostnader, sier hun.

Merete G. Hauge anbefaler vordende hundeeiere å ta en grundig vurdering av om hunden de ønsker seg, passer til livsstilen deres. (Axel M.K Hærland)

Rett eier til rett hund

Hun anbefaler alle vordende hundeeiere å sette seg grundig inn i rasen man er interessert i, og å tenke nøye på om livsstilen man har, samsvarer med hundens behov for mosjon, stimuli og sosialisering. Hun råder også til å kjøpe valper fra seriøse oppdrettere, selv om du kanskje må stå på venteliste en god stund for å sikre deg drømmehunden.

– Mangler du dokumentasjon og sykdomshistorikk på begge foreldre, risikerer du å kjøpe en valp som på sikt vil slite med både helse og gemytt. Det er for mange hunder som havner tilbake på finn.no som omplasseringsdyr etter et år eller to, sier hun.

Hauge anbefaler et valpekurs som en del av budsjettet. Utstyr koster også, selv om du ikke trenger ekstra kostbare halsbånd og inngraverte matskåler. At du har råd til å ivareta hundens helse, er avgjørende.

– Forsikring er et must i min bok. Bare et beinbrudd kan i verste fall koste 50.000 eller mer når skaden skal utredes, behandles og følges opp. Mangler du forsikring, eller en solid buffer som er satt av til uforutsette utgifter, risikerer du i verste fall at hunden blir gående med smerter eller må avlives, sier Hauge.

Flere raser dekkes ikke

I 2020 ble det registrert 29.260 nye hunder hos Norsk Kennel Klub (NKK), en økning på 2507 fra året før. I tillegg kommer alle hundene som ikke registreres. Torfinn Jæger, produktsjef i Gjensidige, forteller at antall forsikrede hunder i Norge har økt i takt med etterspørselen.

Men selv om du har tegnet forsikring på ditt nye familiemedlem, betyr ikke det at alle kostnader hos veterinæren vil bli dekket, forteller Jæger.

– I Norge er hundeforsikringen omfattende uansett hvilket selskap du bruker. Likevel er det sykdommer og helseproblemer som forekommer såpass ofte for noen raser at bransjen har måttet sette begrensninger, sier han.

Disse «rasespesifikke begrensningene» gjelder for flere populære hunderaser i Norge, inkludert boston terrier, mops, engelsk bulldogg og fransk bulldogg.

– Noen hunderaser lider ofte av eksem og infeksjoner i hudfoldene. Noen sliter også med pusteproblemer på grunn av kort snute, og andre er avhengige av keisersnitt for å kunne føde. Siden rasene er avlet på denne måten, vil ikke forsikringen dekke kostnadene for å korrigere problemene hos veterinær. Rasespesifikke begrensninger er noe vi kommer til å utvikle mer og mer i våre produkter fremover, sier Jæger.

Det er derfor viktig at man setter seg godt inn i hva forsikringen dekker, sier Jæger. Han opplever ofte at eiere av sykdomsutsatte hunderaser blir overrasket over manglende dekning i forsikringen de har kjøpt.

– Å gjøre kundene oppmerksomme på hva som ikke dekkes av forsikringen, er helt klart en utfordring vi har. Mange tegner dessverre forsikring uten å sette seg tilstrekkelig inn i vilkårene, sier han.

Veterinær og daglig leder for Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, advarer alle om å kjøpe smuglede valper fra utlandet. (Anne K. Harkestad /NTB Tema)

Advarer mot hundefabrikker

Veterinær og daglig leder for Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, er bekymret for misforholdet mellom tilbud og etterspørsel på dagens hundemarked. Hun påpeker at dyr som smugles inn fra utlandet, er et økende problem.

– Det fødes ikke nok hunder i Norge til å møte dagens etterspørsel. Dette skaper et veldig lukrativt og problematisk smuglermarked for populære raser, sier hun.

Roaldset forteller om «hundefabrikker» i utlandet som avler fram valper under forferdelige forhold. Dyrene er ofte syke, og mange dør på veien til Norge.

– Aldri kjøp hund hvis du ikke har muligheten til å besøke oppdretteren i egen person. En full sykehistorie for både tispe og hannhund skal også følge med. Du ønsker absolutt ikke en valp som stammer fra en aggressiv far, eller fra en mor som har våteksem en gang i måneden. Kjøp av smuglerhund fra utlandet bidrar til å finansiere dyremishandling og kan i tillegg føre til store kostnader for eieren, sier Roaldset.

De viktigste utgiftene

Forsikring: Forsikring handler til syvende og sist om risiko, og sykdomsutsatte hunderaser vil derfor ha en høyere forsikringspremie. Regn med at forsikringen koster fra 1500 og 2000 kroner i året for de minst sykdomsutsatte rasene (for eksempel norsk elghund og finsk lapphund), og mellom 5000 og 6000 kroner (eller mer) for de mest sykdomsutsatte (for eksempel engelsk bulldogg og mops). Vilkår, priser og forsikringspremier varierer fra selskap til selskap. Snakk med forsikringsselskapet, sammenlign priser og les deg grundig opp på hva som dekkes for din hunderase.

Forsikring handler til syvende og sist om risiko, og sykdomsutsatte hunderaser vil derfor ha en høyere forsikringspremie. Regn med at forsikringen koster fra 1500 og 2000 kroner i året for de minst sykdomsutsatte rasene (for eksempel norsk elghund og finsk lapphund), og mellom 5000 og 6000 kroner (eller mer) for de mest sykdomsutsatte (for eksempel engelsk bulldogg og mops). Vilkår, priser og forsikringspremier varierer fra selskap til selskap. Snakk med forsikringsselskapet, sammenlign priser og les deg grundig opp på hva som dekkes for din hunderase. Vaksiner: Hunden skal ha en grunnvaksine når den er 10 uker gammel, og deretter en årlig vaksine som bestemmes av alder. Prisen på disse vaksinene varierer typisk mellom 500 og 800 kroner per runde. Det er vanlig å kombinere den årlige vaksineringen med en generell helsesjekk. Vaksiner er ikke dekket av forsikring.

Hunden skal ha en grunnvaksine når den er 10 uker gammel, og deretter en årlig vaksine som bestemmes av alder. Prisen på disse vaksinene varierer typisk mellom 500 og 800 kroner per runde. Det er vanlig å kombinere den årlige vaksineringen med en generell helsesjekk. Vaksiner er ikke dekket av forsikring. Tannrens: Noen raser (særlig miniatyrhunder) har mer tannproblemer enn andre. Hvis du vil spare penger, bør du følge opp hundens tannhelse jevnlig, da tannproblemer sjelden dekkes av forsikringen. En tannrens hos veterinær koster typisk mellom 2000 og 4000 kroner. Hunder med mye tannproblemer bør få tannrens én til to ganger i året.

Noen raser (særlig miniatyrhunder) har mer tannproblemer enn andre. Hvis du vil spare penger, bør du følge opp hundens tannhelse jevnlig, da tannproblemer sjelden dekkes av forsikringen. En tannrens hos veterinær koster typisk mellom 2000 og 4000 kroner. Hunder med mye tannproblemer bør få tannrens én til to ganger i året. Fôr: Kostnader varierer mellom rasene. For hunder av normal størrelse, for eksempel en schæfer, må man regne med cirka 700–1000 kroner i måneden. Mindre for små hunder, mer for større. Husk at kvalitetsfôr kan ha positive utslag på hundens helse.

Kostnader varierer mellom rasene. For hunder av normal størrelse, for eksempel en schæfer, må man regne med cirka 700–1000 kroner i måneden. Mindre for små hunder, mer for større. Husk at kvalitetsfôr kan ha positive utslag på hundens helse. Utstyr: Utstyr som seler og halsbånd koster fra 200 til 500 kroner, og skiftes ut ettersom hunden vokser i sine første leveår. Yngre hunder har også en tendens til å spise opp sengene sine, som kan koste fra 500 til 1000 kroner. Et krasjtestet bur til bilen er noe mange trenger. Typen avhenger av hundens størrelse, men regn med å betale mellom 2000 og 4000 kroner for et bur av god kvalitet. Matskålen trenger ikke koste mer enn en hundrelapp. Er hunden korthåret, trenger du varmende klær om vinteren. Husk også et lys til turer om kvelden.

Utstyr som seler og halsbånd koster fra 200 til 500 kroner, og skiftes ut ettersom hunden vokser i sine første leveår. Yngre hunder har også en tendens til å spise opp sengene sine, som kan koste fra 500 til 1000 kroner. Et krasjtestet bur til bilen er noe mange trenger. Typen avhenger av hundens størrelse, men regn med å betale mellom 2000 og 4000 kroner for et bur av god kvalitet. Matskålen trenger ikke koste mer enn en hundrelapp. Er hunden korthåret, trenger du varmende klær om vinteren. Husk også et lys til turer om kvelden. Valpekurs: Et grunnleggende valpekurs bør gjennomføres, enten man er erfaren eller blir hundeeier for første gang. Prisen varierer ut ifra lengde, men ligger ofte rundt 2000 kroner.

Et grunnleggende valpekurs bør gjennomføres, enten man er erfaren eller blir hundeeier for første gang. Prisen varierer ut ifra lengde, men ligger ofte rundt 2000 kroner. Hundepensjonat og reiseutgifter: Kostnader for hundepensjonat bør medregnes når du skaffer deg hund. Prisen er typisk fra 300 til 500 kroner per påbegynte døgn, inkludert stell og fôr. Prisene kan øke rundt høytider.

Slik unngår du å kjøpe smuglerhund

Insister på å besøke oppdretteren hjemme.

Be om å få se valpenes mor. De fleste innsmuglede hunder selges gjennom mellommenn og vil dermed være tatt fra moren.

Motta aldri hunder på ulike møtesteder.

Sørg for en skikkelig kjøpekontrakt der telefonnummer, navn og adresse på oppdretter fremgår tydelig.

Krev at hunden har en nydatert helseattest/valpeattest og er grunnvaksinert. Kjøp aldri en hund som ikke er helt frisk.

Dersom hunden er ID-merket, skal bekreftelse på dette følge med på kjøpet. ID-merking er påkrevd for hunder kjøpt i utlandet.

Dersom selgeren ikke går med på punktene ovenfor – unnlat å kjøpe hunden

Godta aldri å få dokumentasjon ettersendt.

Unngå kjøp av hunder kun via internett. Les annonsen med et kritisk blikk. Virker noe galt eller useriøst, så er det sannsynligvis det.

Kilde: Mattilsynet