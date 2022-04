Barn skal ha blitt truffet av tåregass under Sian-demonstrasjon

Det var lørdag ettermiddag i firetiden at Friha Iqbal, som opprinnelig er fra Sandefjord, passerte demonstrasjonen på vei til et selskap i Sandefjord. Da hadde Sian satt fyr på Koranen, og flere motdemonstranter ble arrestert da de hoppet over barrikadene. Politiet brukte også tåregass for å holde kontroll på demonstrantene.

– Det var ganske sterke scener. Folk ropte og skrek. At barn blir truffet, synes jeg ikke noe om. Men jeg mener også at man ikke bør ta med barn på sånne ting, sier Iqbal, som var en tilfeldig forbipasserende.

– Jeg er preget, og jeg har ikke fått med meg alt. Men jeg så at barn fikk det på seg, og at de var helt røde i øynene, og de prøvde å vaske det bort med vann.

Også hun selv, fikk tåregass i det ene øyet.

– Det henger i lufta, så jeg fikk noe i det høyre øyet da jeg gikk forbi. Det svir ennå, jeg kjenner ubehag fortsatt, og jeg fikk bare bittelitt.

Fortjener ikke oppmerksomhet

Iqbal synes det er sårt at Sian brenner Koranen, men håper at de ikke får noe særlig oppmerksomhet rundt det.

– De fortjener ikke oppmerksomhet. Jeg opplevde hele situasjonen som utrygg og ubehagelig. Jeg skulle i selskap og kose og hygge meg, men nå er jeg preget … det var sterke scener.

– Hva tenker du om det at de demonstrerer?

– Det handler jo om ytringsfrihet. Men det er veldig sårt, og det er jo ikke tilfeldig at de velger denne måneden, som er Ramadan. Vi bør egentlig ikke bry oss. De gjør det de gjør, og går videre. Men så fortsetter motdemonstrantene mot politiet, sier hun.

Friha Iqbal passerte tilfeldigvis demonstrasjonen på lørdag, og så barn få tåregass i øynene. (Hina Aslam)

Flere arrestert

Politistasjonssjefen i Sandefjord mener at politiet har vært godt forberedt på markeringen. Det skriver NTB lørdag ettermiddag, etter at politiet stanset demonstrasjonen og ba folk gå hjem. Bilder NRK har publisert, viser at en av politiets biler i Sandefjord er ramponert.

– Vi har planlagt for dette lenge, og har hatt et ønske om at markeringen og motdemonstrasjonene skulle gjennomføres på en fredelig måte. Når det ikke skjer, og motdemonstranter ikke etterkommer pålegg, angriper gjerdene og situasjonen eskalerer, er det en samlet vurdering som gjør at vi velger å avslutte markeringen, sier Siw Thokle ved Sandefjord politistasjon.

– Men har dere vært godt nok forberedt når dere må avslutte en lovlig markering av sikkerhetshensyn?

– Det er ingen ønskesituasjon å måtte gjøre dette. Ytringsfriheten står sterkt i Norge, og det er politiets oppgave å verne om den.

Det var mange mennesker på torget i Sandefjord lørdag ettermiddag. Flere hadde tatt med seg barn. (Hina Aslam)

Fortsatt mange i sentrum

Kilder forteller Dagsavisen at det ved 17-tiden fortsatt er mange i og rundt demonstrasjonsplassen på Hvaltorget i Sandefjord.

– Det er fortsatt mye mennesker, og mye politi, sier Fremtidens journalist Hina Aslam, som også befinner seg i Sandefjord lørdag. Hun er bekjent av Friha Iqbal, og passerte demonstrasjonen noen minutter senere.

– Da så jeg flammer bak et hvitt forheng som var satt opp. Så de har antakelig brent Koranen der, forteller hun.

Da Iqbal gikk forbi, så hun ambulanser og helsepersonell.

– Det var sterke inntrykk. Det var mye høye stemmer og roping, og jeg synes som sagt ikke det er noe sted å ta med barn. Men politiet må jo også være forsiktige. De barna som fikk tåregass, fikk oppfølging. Men jeg synes det var ganske ekstremt da jeg så det, forteller hun.

