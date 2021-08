Her ville Sian holde markering lørdag. Nå har denne brakka satt en stopper for det

«Det nytter ikke å komme og leke kjekkas på Furuset senter», rappa Kevin&Mae i en legendarisk Oslo-låt fra starten av dette årtusenet. Men det har ikke forhindra folk fra å prøve.

Flyvende grønnsaker, tåregass, steinkasting og arrestasjoner blei resultatet i august 2020, da Sian forrige gang prøvde å arrangere torgmøte på Furuset senter.

Og nå skulle de prøve seg igjen. Med slagord som «Avskaff islamproblemet» på plakatene mobiliserer den bittelille organisasjonen Sian til tale førstkommende lørdag. Flere grupper av antirasister og fagforeninger har mobilisert til motdemonstrasjoner.

Men nå er tillatelsen til Sians markering trukket tilbake. Det er nemlig snart valg, og på Furuset-senteret står det en brakke hvor folk skal kunne avlegge sin stemme. Og valget viker ikke.

Ba bydel trekke tilbake tillatelsen

– For oss er det viktig at stemmelokalene er åpne, at de er trygge, og at folk skal kunne gå dit og stemme uten å føle ubehag, sier ordfører Marianne Borgen (SV) til Dagsavisen.

Borgen er nemlig også leder for valgstyret i Oslo kommune. Sammen med nestleder James Stove Lorentzen (Høyre) sendte hun nylig brev til bydel Alna, hvor valgstyret ba om at «tillatelsen omgjøres, eventuelt at demonstrasjon flyttes til annet sted eller til tidspunkt etter valget».

– Inni forhåndsstemmelokalet er det valgsedler. Om noe skulle skje med dem er det verste. At valgurnen må bæres ut, at det ikke er trygghet. Folk må kunne gå ut og inn trygt, sier Borgen.

– Vi har også fått en info om at det blir mobilisert til motdemonstrasjoner. Så ut ifra det ønsker vi at bydelen vurderer tillatelsen på nytt, med demokrati og valggjennomføring som hovedbegrunnelse, sier hun.

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) tok initiativ til å stoppe Sians markering på Furuset. (Fredrik Hagen/NTB)

Vil heller ha det i byen

Borgen mener det ville være greit om arrangementet skulle være nede i byen, for eksempel foran Stortinget.

– Selv om man ikke liker deres synspunkter, så synes jeg ikke vi ville ha grunn til å nekte dem det. Det er tid og sted her som er krevende. Lokalet står der det står, og denne markeringen er midt i den tiden der folk skal kunne forhåndsstemme, sier hun.

– En så sentral del av vårt demokrati som det å avgi stemme, må trumfe ønsket til Sian om å stå akkurat der, legger hun til.

Hun forteller også at selv om de ikke har hatt noe eget møte i valgstyret om saken, har hun konferert med de andre partiene, og sier det var «bred enighet» om å sende brevet.

Trakk tilbake

Og responsen fra bydelsdirektør i Alna kom raskt. Tirsdag kom brevet til Sian der tillatelsen var tilbaketrukket. Bydelen viser til brevet fra valgstyret, samt erfaringene fra uroen som oppsto i fjor. «Faren for uforutsette situasjoner er stor nok til at man ikke finner det forsvarlig å opprettholde tillatelsen», står det i brevet.

Dagsavisen har vært i kontakt med Sians Lars Thorsen som mener bydelens beslutning kommer altfor seint. Hadde Sian fått beskjed for flere måneder siden, så kunne de endret tid, men:

– På dette tidspunkt er det uaktuelt å endre tidspunktet, sier han. Sian hevder at de fortsatt ønsker å holde sin markering.

Bydel Alna har imidlertid åpnet for at Sian kan søke om å få holde markering på et senere tidspunkt, etter valget.

Vil helst slippe

I Bydel Alna er Mari Morken fra Arbeiderpartiet leder for Bydelsutvalget (BU). Morken vil aller helst slippe hele Sian-besøket.

– Jeg synes det er unødvendig, trist og provoserende. At de velger seg ut et sted som er rett ved der det bor veldig mange mennesker, og bruker høyttalere med veldig mye lyd, som skaper ubehag fra de som bor bare femti meter unna markeringen, sier hun.