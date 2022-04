Endelig et lyspunkt for Støre. Ap største parti igjen

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Regjeringen Støre har slitt på meningsmålingene. Omikron, dyre strømpriser, krigen i Ukraina, og avgangen til statsråd og Ap-nestleder Hadia Tajik har tatt oppmerksomheten vekk fra regjeringens politikk.

Samtidig har Høyre fosset fram og vært desidert største parti på målingene.

Opinions meningsmåling for april, utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB, kan være et vendepunkt for statsminister Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiet går med sine 25,8 prosent forbi Høyre som største parti – selv om det kun skiller 0,2 prosentpoeng mellom de to partiene.

Hyggelig, men litt underordnet

Støre sier til FriFagbevegelse at dette er en hyggelig tilbakemelding fra velgerne, men poengterer samtidig at målinger blir litt underordnet i disse dager.

– Krigen i Ukraina preger hele verden og også vår hverdag i Norge. Det kreves av oss at vi står sammen med våre naboland og allierte og gjør det vi kan for å stanse Putins angrepskrig og hjelpe ukrainerne, sier statsministeren til FriFagbevegelse.

– Krigen gir også ringvirkninger som merkes her hjemme, på prisene vi betaler for strøm, drivstoff og mat, og ved at vi skal ta imot veldig mange mennesker på flukt. Dette skal vi møte med rettferdige politiske løsninger, samtidig som vi fortsetter vårt arbeid med å kutte klimagassutslipp, sikre gode velferdsordninger i hele landet og skape arbeidsplasser i et trygt arbeidsliv, legger han til.

– Vi jobber hele tiden for at velgerne skal kjenne igjen Arbeiderpartiet og se at vi står for trygg styring i en urolig tid. Og at våre løsninger er rettferdige og setter vanlige folk først. Etter åtte år med høyrepolitikk og en pandemi som har økt forskjellene mellom oss, er det helt nødvendig. Og det vil være vår rettesnor i møte med de store utfordringene vi står overfor i dagene, månedene og årene som ligger foran oss, sier Støre.

Partibarometer Måling

Senterpartiets fall

Med en framgang på 2,2 prosentpoeng er Ap største parti for første gang siden desember. Samtidig ser det store fallet til Senterpartiet til å flate litt ut. En tilbakegang på 0,4 prosentpoeng gir en oppslutning på 7,1 prosent. For øvrig samme oppslutning som SV får på denne målingen.

Men kontrastene er store sett ut fra fjorårets jubelår. For nøyaktig 12 måneder siden kunne Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum juble over en måling på 19 prosent.

Gjennomsnittet av 11 målinger i 2021 var på 16,9 prosent. Snittet så langt i år ligger på 8,4 prosentpoeng.

Senterpartiets parlamentariske nestleder, Geir Pollestad, innrømmer at det er en krevende jobb å styre landet i en tid preget av usikkerhet og økende priser på mange varer.

– Vi er opptatt av å ha trygg økonomisk styring, samtidig som vi gjennomfører tiltak for å redusere kostnadene for folk blant annet gjennom strømstøtten. Vi vil framover prioritere store penger på å styrke beredskapen i Norge og håndtere konsekvensene av krigen i Ukraina. Senterpartiets velgere er utålmodige og vi jobber knallhardt for å gjennomføre politikken vår, sier Geir Pollestad til FriFagbevegelse.

SV, Rødt (6,4 prosent) og MDG (3,2 prosent) sørger imidlertid for et fortsatt, men bitte lite, rødgrønt flertall på Stortinget.

Det rødgrønne forspranget er nemlig nesten spist opp. Det sørger blant annet framgangen til Fremskrittspartiet og Venstre for.

Samtidig har Rødt falt kraftig fra toppmålingen i februar på 10,3 prosent.

Frp får en oppslutning på 12,7 prosent, fram 1,1. Det er samme nivå som partiet hadde i januar. Sammen med Høyre har Frp den største lojaliteten blant sin velgerskare.

– Et lyspunkt for Støre

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, poengterer at alle endringer på målingen er innenfor feilmarginen.

– Men ja, det er en fin måling for Ap. Og det kan være et lyspunkt for Støre. Men det er ikke ulogisk at statsministerens parti får en framgang gitt den situasjonen vi har med krig i Ukraina. Folk støtter opp om styringspartiene i en slik situasjon, forklarer Bergh til FriFagbevegelse.

Arbeiderpartiet har stjålet noen velgere fra SV, men tilveksten har i størst grad kommet fra gjerdet. Partiet har imidlertid fortsatt en forholdsvis lav velgerlojalitet, på 68 prosent. Bergh vil derfor ikke betrakte dette som noen stor mobilisering for partiet.

Avtroppende politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, observerer at Arbeiderpartiet på denne isolerte målingen nærmer seg valgresultatet fra september og unngår krisetall som januarmålingen til Opinion på 18,9 prosent.

– Hvis denne målingen bekreftes av flere andre målinger, er det nærliggende å tro at Jonas Gahr Støres rolle som statsminister og måten han leder landet på i krisen får gjennomslag hos velgerne. Det er blitt lagt merke til blant observatører og politiske konkurrenter at han gjør en god jobb i forhold til situasjonen i Europa. Han nyter stor tillit i denne rollen. Men det er heller ikke uvanlig at styrende parti får økt oppslutning hos velgerne i en slik situasjon, sier Takvam til FriFagbevegelse.

Samtidig mener han en god nyhet for Støre etterfølges av en dårlig.

– Senterpartiet sliter fortsatt og ser ikke ut til å snu trenden på noen måte. Samtidig er de borgerlige partiene på frammarsj, konstaterer Magnus Takvam.

Venstre i siget

Venstre lander på 5,6 prosent og går fram med 1,3 prosentpoeng. Det er partiets sterkeste måling siden oktober i 2015. Venstre-leder Guri Melby har markert seg i media, spesielt på krigen i Ukraina. Synligheten i media omtales som en del av forklaringen til framgang, selv om det også tidvis skaper konflikt.

– For meg er det viktigst at vi over tid har en god oppslutning, og etter valget har vi hatt en veldig positiv trend. Jeg tror mange ser at vi har stått opp for frihet og demokrati etter Russlands angrepskrig mot Ukraina, og vært en tydelig stemme for at Norge skal gå foran for å hjelpe med det vi kan, sier Melby til FriFagbevegelse.

– Venstre, som et liberalt parti, må være tydelig når friheten trues av tyranner som Putin. Jeg tror også at mange av våre medlemmer kjenner på hvor viktig politikk er, og at frihet ikke bare er en floskel, når Europa angripes på en måte vi ikke har sett siden andre verdenskrig, legger hun til.

KrF er under sperregrensa for åttende måned på rad og lander på 3,4 prosent. MDG faller under sperregrensa igjen, og er nede på 3,2 prosent.

