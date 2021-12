Sundance-festivalen i USA setter søkelyset på «Verdens verste menneske»

Sundance-festivalens direktør Tabitha Jackson sier til bransjemagasinet Deadline at den verdenskjente festivalen i januar 2022 blir en kombinasjon av fysisk og virtuell festival. Oversikten over de 82 filmene som er klare i de ulike hovedprogrammene, viser at «Verdens verste menneske» skal er med i den første bolken av såkalte «spotlight»-filmer, med premiere 21. januar. Det blir også den offisielle premieren i USA, ikke lenge før Oscar-nominasjonene blir offentliggjort og hvor Joachim Triers film er Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Men først må filmen gjennom nåløyet når Oscar-akademiet offentliggjør den såkalte shortlisten over filmer som kjemper om endelig nominasjon. Den listen offentliggjøres 21. desember.

Europeisk filmpris EFA

I tillegg til den opplagte internasjonale kategorien nevnes «Verdens verste menneske» som en mulig kandidat i flere Oscar-sammenhenger, og da spesielt i Beste kvinnelige hovedrolle etter at Renate Reinsve ble den første norske skuespilleren noensinne til å motta tilsvarende pris under Gullpalme-utdelingen i Cannes tidligere i år. Noen av de største amerikanske mediene, Blant dem LA Times, har også tippet at Joachim Triers film kan bli nominert i den aller gjeveste kategorien, Beste film. Filmen vant nylig den tung New York Film Critics Circle Awards for beste utenlandske film.

Fra filmen «Verdens verste menneske», med Renate Reinsve i hovedrollen. (SF Studios)

Samtidig som Sundance offentliggjør «Verdens verste menneske» i sitt program, nærmer det seg utdelingen av European Film Award, den europeiske filmprisen EFA, som regnes som Europas motsvar til Oscar. Førstkommende lørdag offentliggjøres prisvinnerne under et heldigitalt show i Berlin. Renate Reinsve er nominert til Beste kvinnelige hovedrolle, mens Joachim Trier og Eskil Vogt er nominert for Beste manus under utdelingen der også filmen «Ninjababy» kan vinne en pris, da for Beste komedie.

Sundance

Sundance-festivalen i Park City i USA arrangeres i tidsrommet 20–30 januar, og regnes som en av verdens viktigste festivaler for indiefilm og internasjonale premierer. Den ble grunnlagt av Robert Redford, og er de siste årene også blitt et stadig viktigere marked for profilerte nye spillefilmer og dokumentarfilm. Årets Sundance-program er på papiret særlig sterkt på dokumentarsiden. Åpningsfilmen er Amy Poehlers dokumentar «Lucy and Desi», om Lucille Ball og Desi Arnaz, mens andre imøtesette dokumentarer handler om så vidt forskjellige personer som prinsesse Diana, Bill Cosby og Kanye West.

France Cannes 2021 Awards Ceremony Joachim Trier, left, and Renate Reinsve, winner of the award for best actress for the film 'The Worst Person in The World' appear in the audience during the awards ceremony at the 74th international film festival, Cannes, southern France, Saturday, July 17, 2021. (AP Photo/Vadim Ghirda) NTB kultur (Vadim Ghirda/NTB kultur)

Spotlight-seksjonen som «Verdens verste menneske» inngår i, med en rekke visninger i løpet av den ti dager lange festivalen, har tidligere introdusert filmer som «The Lobster» og «Birds of Passage» samt Oscar-vinneren «Ida» til det amerikanske markedet. Programmet rommer filmer som festivalen har lagt sin elsk på i foregående år, ofte filmer som ikke kan konkurrere fordi de allerede har vunnet store priser på andre såkalte A-festivaler.

Og i Norge har over 205.000 sett «Verdens verste menneske» på kino.

– Helt fra jeg leste manus første gang, har jeg følt meg overbevist om at dette ville bli Triers største suksess, men at vi skulle passere 200 .00 besøk både i Norge og Frankrike turte jeg ikke å drømme om. Nå gleder vi oss til at filmen skal slippes i resten av verden og nå ut enda flere, uttalte produsent Thomas Robsahm i en pressemelding da filmen rundet 200.000 publikummere.

