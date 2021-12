Koronatiltak rammer kinoene: Nye vanskeligheter for storfilmen om Narvik

Verdenspremieren er planlagt til Narvik på lørdag. Den store kinopremieren er satt til 1. juledag. Men onsdag måtte produsent Aage Aaberge i Nordisk Film trekke i nødbremsen for «Kampen om Narvik».

– Så lenge stimuleringsordningene for kulturlivet ikke blir videreført, kan vi ikke slippe denne filmen i markedet. Risikoen er for stor. Da ser vi oss nødt til å utsette premieren, sier Aage Aaberge til Dagsavisen.

De nye smitteverntiltakene som regjeringen annonserte tirsdag kveld, fører til at kinoene må halvere publikumskapasiteten.

– Vi er tilbake til enmeteren, med annethvert sete på kinoene. I praksis betyr det halv kapasitet. Dette vil gå utover filmtilbudet. Produsentene vegrer seg for å slippe filmer uten noen statlig garanti, når billettsalget er halvert. – Vi har ikke fått noen signaler om stimuleringstiltak, og det haster, sier Guttorm Petterson, direktør for bransjeorganisasjonen Film & Kino.

Onsdag ettermiddag sendte Aage Aaberge og Nordisk Film ut en presseuttalelse der det bl.a het: «Alle våre planlagte premierearrangementer og førpremierer er nå på vent inntil vi får en avklaring fra Kulturdepartementet, men vi innser selvsagt at vi i løpet av kort tid blir tvunget til å ta en endelig beslutning».

Verdenspremiere i Narvik

Lørdag skal «Kampen om Narvik» etter planen ha verdenspremiere i Narvik, med regissør og skuespillere til stede. Videre utover uka skal filmen ha spesialvisninger i Tromsø, Harstad, Alta og Bodø, med stor festpremiere på Colosseum i Oslo fredag 17. desember. Nå er det uvisst om noe av dette kan gjennomføres.

– Vi har satt i gang prosessen med å avlyse alle arrangementer og førpremierer. Verdenspremieren i Narvik lørdag er ikke mulig å gjennomføre som planlagt med de nye koronatiltakene, sier Aage Aaberge til Dagsavisen.

«Kampen om Narvik» gjenskaper de dramatiske krigsdagene i Narvik april 1940 da den tyske hæren ble påført et alvorlig nederlag. Filmen er regissert av Erik Skjoldberg, og produsert av Nordisk Film, med et samlet budsjett på 63 millioner kroner. Carl Martin Eggesbø og Kristine Hartgen spiller hovedrollene.

Hittil har «Kampen om Narvik» har også vært en kamp mot korona. Innspillingen startet på Rjukan i starten av mars 2020 og måtte stoppes da Norge ble koronanedstengt. Dermed var det ikke mulig å rekke den opprinnelige kinopremieren, som var satt til 1. juledag 2020. Underveis har produksjonen vært rammet av utsettelser og endringer på grunn av koronapandemien. I høst ble premieren omsider fastsatt til 25. desember.

– Vi har allerede tatt store tap på dette prosjektet. Innspillingen har vært stoppet flere ganger og premieren har allerede vært utsatt et helt år. Det har vært så tungt å stadig måtte dra dette prosjektet i gang igjen, nå hadde vi gledet oss enormt til verdenspremieren i Norge. Det er forferdelig tungt om vi nå må avlyse igjen, sier Aage Aaberge.

– Dagens smitteverntiltak gjelder for fire uker. Dermed ryker julepremieren. Vi har fått beskjed om at tiltakene vil oppdateres om to uker, men per nå vet vi ikke når filmen kan få premiere, sier Aaberge.

– Vi skjønner at regjeringen må innføre nye tiltak for å håndtere koronasmitten. Problemet er at de ikke viderefører stimuleringsordningen. Da kan vi ikke ta risikoen med å lansere filmen for halv kapasitet i kinoene. I dagens situasjon har vi ikke noe sikkerhetsnett, sier filmprodusenten.

Trekke i nødbremsen

Aage Aaberge har tidligere stått bak storfilmer som «Den 12. mann» og «Kon-Tiki» og har vært blant norsk films ledende produsenter gjennom fire tiår.

– Jeg har jobbet i denne bransjen i 40 år, jeg har aldri vært borti noe lignende, sier Aage Aaberge.

Fredag annonserte kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) etter møte med kulturbransjen at regjeringen vil videreføre eksisterende koronastøtteordninger for kultur, idrett og frivillighet. Stimuleringsordningen opphørte imidlertid fra 1. oktober. Ved innføringen av de nye koronatiltakene tirsdag har regjeringen signalisert at man vil «vurdere behovet for stimuleringstiltak avhengig av utviklingen».

– Kulturbransjen var i møte med kulturministeren på fredag. Da kom det ikke noe signal om at stimuleringsordningen som gjaldt til 1. oktober blir videreført. Jeg har ikke særlig håp om at det vil bli noen endring. Dermed har vi ikke noe annet valg enn å trekke i nødbremsen, sier Aaberge.

Aage Aaberge åpner likevel for å kunne holde på premieren 25. desember, hvis en stimuleringsordning kommer på plass.

– Hvis stimuleringsordningen blir innført raskt, må vi vurdere om vi likevel kan slippe filmen 25. desember, understreker Aaberge.

Kulturministeren: – Vil svare før jul

– Dette hadde jeg virkelig håpet vi skulle slippe en runde til av. Pandemien er uforutsigbar, og jeg er derfor opptatt av at kulturen nå skal ha forutsigbarhet for at vi skal støtte den gjennom krisa, kommenterer kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap), via kulturdepartementets kommunikasjonsenhet.

Dagsavisen sendte kulturdepartementet spørsmålet:

«Vurderes det nå å innføre stimuleringsordning for kulturlivet igjen? I så fall når vil det bli avklart?»

– Vi jobber nå for fullt med hvordan vi skal forbedre kompensasjonsordningene, og få på plass stimuleringstiltak, svarer kulturminister Anette Trettebergstuen per e-post.

– Allerede dagen etter at omikronutbruddet førte til tiltak, hadde jeg et bredt innspillsmøte med kultursektoren. Vi er i løpende kontakt med bredden av aktører. Jeg vet at det haster, og jeg vil komme tilbake med konkrete svar før jul.

















