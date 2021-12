Therese Åsland til Brann

Datter av den gamle hockey-profilen Glenn Åsland blir dermed den første nye spilleren som signerer for klubben etter sammenslåingen med Sandviken. Dette melder Brann selv på sitt nettsted.

Åsland har de siste årene spilt for Kristianstads DFF i Damallsvenskan. I 2020 ble hun kåret til årets spiller. Åsland har også landskamper for Norge. Tidligere har hun spilt for Klepp, Avaldsnes, LSK og Røa.

– Jeg kommer til et veldig godt lag, og det er en fin gjeng her. Jeg kjenner noen av spillerne fra før, og vet at det er en bra gruppe. Det er viktig når man kjemper for å vinne kamper sammen, sier Åsland.

