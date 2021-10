Michael McIntyre tilbake i Oslo Spektrum

Det skjer lørdag 4. desember, og i «A Comic Christmas Show» har Michael McIntyre med seg gjester som Dara O’Briain, Seann Walsh og Angela Barnes, alle kjente britiske komikere. Det kommer ytterligere flere gjester, som ikke er offentliggjort ennå.

Dara O’Briain skal til Oslo. Dara O’Briain (BRIAN J RITCHIE)

Showet skal gjennomføres på samme måte som man har kunnet se det på NRK, som i BBC-programmet «Michael McIntyre’s Comedy Road show», ifølge pressetalsmann for arrangøren, A Comic Soul, Henrique Lourenço.

– Å få gjort dette i Norge er noe vi har snakket med ham om i årevis. At vi kan starte opp igjen med akkurat dette showet i Oslo Spektrum etter et avbrekk på nesten 2 år er helt fantastisk! skriver Lourenço i en e-post til Dagsavisen.

To års pause

Michael McIntyres show blir det første showet av denne typen i Oslo Spektrum etter nesten to år med pandemi og nedstengning. Den britiske komikeren har hatt show i Oslo Spektrum mange ganger før i årenes løp, og er særlig kjent i Norge fra BBC-programmene «Live at the Apollo», «Michael McIntyre’s Comedy Road show» og «Michael McIntyre’s Big Show». Han har også vært dommer i «Britain`s Got Talent».

