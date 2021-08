Appen for deg som vil vite om katten har det bra

I byen Calgary i Canada har et teknologiselskap rettet mot dyrehelse utviklet appen Tably, som ved hjelp av mobilkameraet kan se om en katt opplever smerter. Det skriver Reuters.

Appen ser på øre- og hodeposisjonen, øynene, muskelspenninger og værhårenes bevegelse for å avgjøre om katten har det vondt.

En studie fra 2019 i det vitenskapelige tidsskriftet Scientific Reports, fant at «feline grimace scale» (FSG), fungerer som et pålitelig verktøy for å vurdere akutte smerter hos katter.

[ UiS ønsker å tilby ny bachelorgrad: – Gir gode jobbmuligheter ]

– Det hjelper katteeiere å se om katten opplever smerter eller ikke. Vi klarte å trene opp en maskin gjennom maskinlæring og bildeserier, sier Miche Priest, lederen av selskaper som har utviklet appen, til Reuters.

På dyreklinikken hvor utviklerne av appen testet den ut, sier dyrlege Liz Ruelle til Reuters at appen kan hjelpe unge veterinærer.

– Jeg elsker å jobbe med katter og har alltid vokst opp med katter. For andre kolleger og nye studenter, som kanskje ikke har hatt like mye erfaring, kan det være avskrekkende å vite om pasienten opplever smerte.

Med moderne teknologi kan du finne ut om denne katten har det bra (P3472 Frank May/NTB)





[ Smittestopp-app skaper kaos i engelsk fotball – spillere oppfordres til å slette den ]