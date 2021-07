Smittestopp-app skaper kaos i engelsk fotball – spillere oppfordres til å slette den

Årsaken er antallet spillere som har havnet i hjemmekarantene fordi de har fått varsel om at en nærkontakt er smittet av koronaviruset. Fenomenet har fått tilnavnet «pingdemi» og omtales av blant andre Daily Mail og BBC.

På bare én uke tidligere i juli havnet nesten 700.000 briter i koronakarantene etter å ha fått et «ping» fra det nasjonale helsevesenets sporingsapp. Dette har også rammet mange fotballspillere, og ifølge Daily Mail har både managere og klubbledere i de fire øverste divisjonene oppfordret sine spillere til å slette appen for å unngå karantene hver gang en av dem som defineres som nærkontakter, tester positivt for viruset.

I en klubb i EFL-systemet (nivå to, tre og fire) skal et tosifret antall spillere ha havnet i karantene fordi tre av lagkameratene deres testet positivt for viruset. Det skjer til tross for at smitten synker og de fleste er vaksinert mot korona.

Avlyst

Sesongen i England starter denne helgen med ligacupkamper i Bournemouth og Sheffield, og fra neste uke er man i gang med seriespill. En rekke treningskamper er allerede avlyst, og ifølge BBC fryktes det at «pingdemien» for fullt skal slå til også i fotballen.

Manchester United, der Ole Gunnar Solskjær er manager, måtte avlyse sin treningskamp mot Preston lørdag på grunn av et «mindre antall mistenkte positive tester» i førstelagets treningsgruppe.

Norwich er en annen Premier League-klubb som er rammet, mens Arsenal måtte avlyse sin oppkjøringstur til USA og Newcastle hadde tre keepere i karantene samtidig.

Fortsetter testingen

Økningen av positive koronatester skyldes trolig at spillerne har sosialisert med personer utenfor sin egen spillertropp, slik de ikke kunne gjennom 2020/21-sesongen, samtidig som de aller fleste koronarestriksjonene i det britiske samfunnet er blitt opphevet.

I forrige sesong var det pålagt med ukentlig testing av spillere og støtteapparat i engelsk toppfotball. Det er det ikke nå, men mange klubber fortsetter å teste spillerne to ganger i uken. I Premier League ligger det an til at testing to ganger i uken, men med hurtigtester i stedet for PCR-testene man brukte sist sesong.

