Forskere: Hit bør du dra for å overleve global samfunnskollaps

Det fremgår i en ny studie tidsskriftet Sustainability har publisert. Studien understreker de mange farefulle utviklingene i verden i dag. En kollaps kan finne sted enten ved omfattende økonomisk krise, virkninger av klimakrisen, naturødeleggelser, en enda verre pandemi enn korona, eller en kombinasjon av disse, skriver forskerne, ifølge The Guardian og Berlingske, to av flere aviser til å omtale studien.

Forskerne trekker fram New Zealand som det beste alternativet for å unngå farene, mens Island, Storbritannia, Tasmania and Irland også får hederlig omtale. Forskerne rangerer evnen til å beskytte grensen fra uønsket immigrasjon høyt.

– Vi bestemte at du må kunne beskytte landegrensene, og at stedene må være moderat tempererte. Med etterpåklokskap er det ganske åpenbart at store øyer som allerede har komplekse samfunn utgjør landene på listen, sier en av forskerne bak studien, professor Aled Jones, til The Guardian.

Livbåter i kollapsen

Lav befolkningstetthet er et annet kriterium, men også evnen til å produsere mat for befolkningen sin, opprettholdelse av strømforsyning og produksjonsevne blir vektlagt. Forskerne sier at studien trekker fram betingelsene som land må forbedre for å forøke sin motstandsdyktighet; i en globalisert verden der økonomisk effektivitet har forringet den, og at reservekapasitet trengs innenfor mat og andre sektorer.

Steder som unngår de mest uhyggelige konsekvensene av samfunnskollaps, og dermed kan opprettholde et betydelig befolkningstall, beskrives som «kollaps-livbåter», ifølge studien.

New Zealand regnes som mest sannsynlig til å berge som et rimelig uskadd samfunn, på grunn av deres geotermiske og hydroelektriske energi, rikelige landbruksarealer og lave befolkningstetthet.

Allerede er det blitt skrevet mye om hvordan milliardærer i hopetall kjøper landområder på New Zealand som en apokalypse-forsikring.

Storbritannia overrasket forskerne

At Storbritannia kom så godt ut av studien, overrasket faktisk forskerne.

– Det er høy befolkningstetthet, de har tradisjonelt flagget ut industriproduksjon, har ikke vært blant de raskeste til å utvikle fornybar teknologi, og produserer bare 50 prosent av sin egen mat for øyeblikket. Men de har potensialet til å stå imot «shocks», sier Jones.

Flere deler av verden har den siste tiden opplevd omfattende naturkatastrofer. Mange klimaforskerne sier nå at det som skjer ikke stemmer med deres advarsler, men at utviklingen er verre enn de har fryktet.

Denne uken gikk mer enn 14.000 forskere sammen for å slå ny alarm om jordens forverrede tilstand. Av 31 vitale tegn for jordens helsetilstand, som utslipp av klimagasser og tykkelsen på isbreer, fant forskerne 18 nye nedslående rekorder.

