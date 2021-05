Bent Høie med uvanlig varsko til eget parti: Advarer mot å liberalisere alkoholpolitikken

– Jeg er sjokkert over at ikke flere i Høyre sperrer opp øynene, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis.

På helgens landsmøte ligger Høyre an til å gjøre de største endringene i alkoholpolitikken sin på tiår:

En enstemmig programkomité vil la Vinmonopolet holde åpent til klokken 20 og butikker selge alkohol til klokken 23 på hverdager og lørdager.

Et stort flertallet i komiteen vil også selge alkohol på opp til åtte prosent styrke i butikker.

Høie advarte da Frp foreslo det samme

Flere av forslagene som nå tegner til å havne i Høyres nye partiprogram, advarte partiets egen helseminister mot så sent som i februar i år. Da behandlet Stortinget forslag fra Frp, deriblant:

Alkoholsalg i hele åpningstiden til butikker.

La Vinmonopolet være åpent like lenge som dagens ølsalg.

Salg av sterkøl i dagligvarebutikker.

I et brev til helse- og omsorgskomiteen advarte Bent Høie om at forslagene setter bærebjelkene i alkoholpolitikken i spill: vinmonopol og reklameforbud.

Generalsekretær Pernille Huseby i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan. Actis er en paraplyorganisasjon, som jobber for å forebygge og begrense skader fra alkohol, narkotika og pengespill. (Erlend Berge, Vårt Land)

Actis skuffet over taus Høie

Men om eget partis alkoholpolitikk har Høyres fremste helsepolitiker vært taus. Det skuffer Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

– Jeg etterlyser Bent Høie på banen, sier generalsekretær Pernille Huseby.

Før jul bestilte Actis en vurdering av Høyres vordende alkoholpolitikk fra EØS-eksperter i advokatfirmaet Lund & Co. De konkluderte med at forslagene utgjør «en forholdsvis omfattende liberalisering av den restriktive, norske alkoholpolitikken», som kan true Vinmonopolet og forbudet mot alkoholreklame.

Nå rykker Høie ut med advarsel til eget parti

Men få dager før landsmøtet starter, bryter Høie tausheten. I et skriftlig svar til Stortinget kommer helseministeren med en sterk advarsel mot sterkere alkohol i butikk.

Det skjer på spørsmål fra hans kampfelle i saken, Høyres helsetalsmann Sveinung Stensland. Det er ikke hverdagskost at en talsmann sender et skriftlig spørsmål til en statsråd fra eget parti – særlig ikke om et stridsspørsmål som få dager senere skal avgjøres på partiets landsmøte.

Bent Høie svarer som bestilt: «Jeg vil sterkt fraråde å tillate salg av drikke med alkoholinnhold opp til åtte prosent i dagligvarebutikker».

Med svaret blir det åpenlyst demonstrert at om Høyre programfester sterkere alkohol i butikk, så «overkjøres» partiets egen helseminister. I deler av Høyre kan det bli oppfattet som at tospannet Stensland og Høie forsøker å spille eget parti sjakk matt.

Høie advarer om at en slik endring «vil kunne påvirke grunnlaget for Vinmonopolet» og «få konsekvenser for opprettholdelsen av andre deler av alkoholpolitikken».

[ Stor salgsvekst for Vinmonopolet i 2020 ]

Vil åpne for drikking på gater og torg

Til nå har få Høyre-profiler tatt offentlig til motmæle mot den nye alkoholpolitiske kursen. Unntaket er helsetalsmann Sveinung Stensland, som i VG nylig advarte mot sterkere alkohol i butikk.

Ingen har fremmet forslag om å stryke noen av de syv endringene det legges opp til. En samlet programkomité går også inn for å:

Redusere «særavgifter på enkelte grensehandelsutsatte varer».

Fjerne forbudet mot å drikke alkohol på offentlig sted.

Tillate alkoholservering «ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteklubber».

Utvide lokale produsenters adgang til å selge egen alkohol til besøkende.

– Vi frykter at et lavere avgiftsnivå vil føre til økt alkoholbruk og betydelige helseutfordringer, sier Pernille Huseby i Actis.

I dagens Høyre-program vies alkohol lite plass. Det fastslår at Høyre vil «beholde hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk og gi kommunene større handlingsrom i spørsmål om skjenketider og utsalgssteder». Den formuleringen forsvinner nå ut.

Trøen: Utvidet åpningstid er ingen liberalisering

Stortingspresident Tone W. Trøen tilhører mindretallet på tre i Høyres programkomité, som sier nei til sterkere alkohol i butikker.

– Jeg er veldig sterkt mot det. Det ville rokke ved Vinmonopolets stilling og er den viktigste kampen på landsmøtet. Jeg skal bruke innlegget mitt på det, sier Trøen til Vårt Land.

Å utvide Vinmonopolets åpningstid og la butikker selge øl til sent på kveld er derimot ingen liberalisering av norsk alkoholpolitikk, mener hun. Tvert imot:

– Det er å tilpasse den til folks hverdag. Det vil snarere styrke Vinmonopolet og sikre det for fremtiden. Noe av nøkkelen til Vinmonopolets popularitet er at det har modernisert seg over tid. Forbruket har ikke økt, selv om kundene har fått mer fleksible tider å handle alkohol.

[ Høyre legger skattekrangel til side på landsmøtet ]

Helleland: – Uproblematisk

Det er Linda Hofstad Helleland som har ledet arbeidet med Høyres nye program. Hun mener forslagene balanserer godt «mellom en mer fleksibel alkoholpolitikk og folkehelse».

– Det er uproblematisk med litt lenger åpningstid på Vinmonopolet. Alkoholpolitikken trenger en liten liberalisering. Regelverket er for rigid og tar for lite hensyn til folks travle liv, skriver hun i en e-post til Vårt Land.

Helleland understreker at forslaget om å redusere særavgifter handler om å få bukt med grensehandelen, der nordmenn «handler det de uansett skal ha» i Sverige.

– For Høyres del handler dette utelukkende om arbeidsplasser og skatteinntekter, ikke at folk skal drikke mer alkohol eller spise mer sukker, skriver hun.

