Høyre legger skattekrangel til side på landsmøtet

Av Johan Falnes

– De er trukket, alle disse forslagene, sier Linda Hofstad Helleland til NTB.

Hun har gjennom to år ledet arbeidet med Høyres nye partiprogram. Nå er det klart at landsmøtet denne uka ikke vil utfordre programkomiteens forslag til kompromiss om formuesskatt.

– Det betyr at det er et enstemmig parti som nå kommer til å foreslå at formuesskatt på arbeidende kapital skal fjernes, samtidig som vi skal øke bunnfradraget. Det gjør vi for å styrke norsk eierskap, sier Helleland.

[ Opprør i Høyre: Vil overkjøre Erna og fjerne hele formuesskatten ]

Overraskelse i fjor

Avklaringen kommer etter at Høyres forrige landsmøte i september i fjor overraskende gikk inn for å fjerne formuesskatten helt.

Det var Vestland Høyre som sto bak forslaget som fikk flertall den gang.

Fylkeslaget har sendt inn et likelydende forslag til partiprogrammet som skal vedtas til helgen, men bekrefter nå at dette er trukket.

– Vi vurderte å kjøre saken i votering, og det var derfor vi sendte inn endringsforslaget. Men vi ser at det antakeligvis ikke vil tjene saken, sier fylkesleder Tom Georg Indrevik til NTB.

[ Ap har plukket ut fem typer helt «vanlige folk» som valgkampen skal dreie seg om. Vi har sporet opp disse menneskene og spurt dem om de føler seg truffet (+) ]

Store inntekter

I programutkastet som ligger an til å bli vedtatt, går Høyre inn for å «fjerne formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske jobber». Samtidig skal bunnfradraget økes på all formuesskatt.

I dag gir formuesskatten kommunene og staten inntekter på over 15 milliarder kroner.

Selv om initiativet til å fjerne formuesskatten helt kom fra hennes eget fylkeslag, har statsminister og partileder Erna Solberg vært tydelig på at hun mener dette ikke er økonomisk realistisk.

Ifølge henne har partiet nå innsett at det er begrenset hvor mye formuesskatten kan kuttes på fire år.

– Jeg liker ikke løfter som vi vet at vi ikke kommer til å klare å gjennomføre, sier Solberg til NTB.

Saken fortsetter under videoen

Bekymret for eierskapet

Indrevik mener for sin del at debatten om formuesskatt i altfor stor grad har handlet om de aller rikeste, og i altfor liten grad om konsekvensene som formuesskatten kan ha for eierskap.

– Det er blitt en trist debatt. Det debatten dreier seg om, er ikke det vi er opptatt av. Vi er opptatt av lokalt eierskap og små og mellomstore bedrifter, sier Indrevik.

Han viser til at utlendinger slipper å betale formuesskatt, mens lokale eiere må betale.

– Sånn kan det ikke være. Jeg savner dette perspektivet i den norske debatten, i stedet for at man fokuserer på noen få rike, sier Indrevik til NTB.

Han mener det har vært vanskelig å nå igjennom med budskapet om eierskap.

– Det blir ofte en rikingdiskusjon som jeg syns er å vri debatten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen