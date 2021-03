Dama med flere jern i ilden: – Som en «bossbabe» har man en forretningsstrategi i bunn

Hvem: Benedicte Haugaard (29) fra Svelvik

Hva: Influenser, gründer og programleder

Hvorfor: Har startet Norges største gründerfellesskap for kvinner «Equal Agency», driver podkasten «Karrierekvinner» og er aktuell med ny kleskolleksjon.

Hei, Benedicte! Hvorfor er det viktig med en egen podkast med fokus på kvinner og karriere egentlig?

– I alt jeg gjør forsøker jeg å fremme kvinner i business, og få kvinner til å satse på karriere. Selv har jeg aldri vært flink på bedriftsøkonomi og syntes det virket skummelt å skulle drive firma. Men nå som jeg har sett hvor enkelt det kan være, ønsker jeg å inspirere andre til å tørre. Så da Moderne Medier foreslo et samarbeid var det ingen tvil.

I tillegg driver du jo et kvinnenettverk som skal hjelpe andre med å bygge sin plattform. Equal Agency ble nominert til Plan sin jentepris i fjor, og i september avholdes et stort event med blant annet Snapchat og Benja Fagerland som gjester. Hva tenker du om alt dere har klart til nå?

– Det er helt magisk. På vårt første eventet solgte vi billettene for 100 kr og nå har vi økt til 2500 kr. Det er tydelig at folk trenger det her. Vi vet jo at jenter kan være kjipe mot hverandre og ikke unne hverandre suksess. Vi er en kvinnelig heiagjeng som har gått stigen for dem. Nå kan jeg være den kule dama som går fram og inspirerer.

Equal Agency Damene bak Equal Agency: Donna Kastrat, Karoline Hamre og Benedicte Haugaard. (PIIL EVENT)

Noe av det dere tilbyr i Equal Agency er hjelp til hvordan man går fra hobby influencer til såkalt «bossbabe». Hva er forskjellen mellom disse?

– Som «bossbabe» vet du hvordan man analyserer statistikken sin, hva som treffer kunden, hvilken målgruppe man har og er sikker i sin verdi og hva man står for. Når det ikke er hobby ligger det en strategi og forretningsplan i bunn.

Har det alltid bodd en gründer i deg?

– Jeg trodde ikke det. Jeg har alltid hatt en drøm, men aldri visst hvor jeg skal starte. Det virket for vanskelig med foretak og regnskap, men når jeg først kom i gang var det «easy peasy». Jeg fikk hjelp fra noen som kunne litt med det, og det er det vi er for andre nå; noen som pusher deg i ryggen. Jeg fant en enorm verdi i å finne nye venninner med gründererfaring. Men i starten var vi livredde, spesielt når korona kom rett etterpå.

Var det god drahjelp i pandemien tenker du?

– Ja, jeg tror det tennes en gnist hos folk når de blir permittert. Vi vet jo flere eksempler på damer som går hjemme på mammaperm og finner ut at de ikke skal tilbake på jobben. Det har vært utrolig å se folk opprette foretak over en lav sko, bare et par måneder med medlemskap hos oss.

Hva er ditt beste tips til kvinner som ønsker å komme seg opp og fram i næringslivet?

– Å tenke samarbeid over konkurranse. Ikke vær den dama som dytter andre ned for å komme seg opp selv. Du møter de samme på vei opp, som du møter på vei ned. Finn deg en «business bestie» hvor dere kan bygge hverandre.

Hva ville ditt tips til 18 år gamle Benedicte vært?

– Ta en utdanning som passer til mye. Jeg ville sagt: finn venninner som har de samme verdiene og framtidsplanene som deg. Vær med mennesker som er bedre og flinkere enn deg.

Hva vil du si er det viktigste du har lært fra de mange yrkene du har hatt?

– Det viktigste er at vi alle bare er mennesker. Det er lett å se mennesker for feil de gjør og ting de sier, men vi er ikke feilen vår.

Haugaard har valgt en europeisk fabrikk som eies og drives av kvinner til å produsere den nye kolleksjonen hennes.

Da er det faste spørsmål! Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kamala Harris etter at hun har jobbet en stund. Så ville jeg selvfølgelig spurt om bakgrunnen hennes og hva hun skal gjøre de neste fire årene for å fremme kvinner i business. Hmm, eller Oprah!

For å høre «off the record» samtaler under Meghan og Harry-intervjuet kanskje?

– Haha ja, herregud. Jeg skulle gjerne stått med Meghan også. Generelt sett sterke damer som virkelig har måttet ha spisse albuer og aldri gitt seg.

Hvilken superkraft skulle du gjerne hatt?

– Ah, superkrefter hadde vært deilig og hatt! Jeg hadde nok trylla meg til flere timer i døgnet.

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke gjorde det her tidligere.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det må være «The 4-Hour Workweek», som handler om å jobbe mindre, men smartere. Den har hjulpet meg med å se verdien om at 10 kunder som betaler mye er bedre enn 100 som betaler mindre. Da er man oppe i mange timer.

Hvem var din barndomshelt?

– Onkelen min. Han har vært 100 prosent genuin i sitt eget liv, bare unngått konflikter og «pleaset» seg selv gjennom hele livet. Han var 17 år da han bestemte seg for å reise verden rundt og har en deilig «gi faen-attitude».

Hva gjør du for å koble av?

– Fysioterpauten min driver og maser om at jeg må finne noe. Jeg kan se på en TV-serie i ti minutter før jeg må opp og gjøre noe igjen. Det jeg gjør er en livsstil og ikke jobb. Men om jeg har sol, bikini og «Harm og Hegseth» på øret – da koser jeg meg.

