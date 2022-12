Nektet korona-test – fikk kraftig bot

VADSØ (Dagsavisen): I en 25-siders dom blir det gjort rede for hvorfor kvinnen blir dømt. Det var i juni i fjor hun ble stoppet ved Helligskogen tollsted i Storfjord. Hun kom fra Sverige via Finland til Norge. Kjøreturen hadde startet i Oslo. Hun hadde overnattet to døgn i Sverige på grunn av havari på bilen.

Etter passering av Helligskogen tollsted ble bilen stanset av en politipatrulje som krevde at hun testet seg for SARS-CoV-2 ved bruk av PCR-test. Dette nektet kvinnen, hun ønsket ikke at noe ble stukket inn i henne, denne gang i form av en vattpinne i nesen.

Kvinnen hadde dermed plikt å ta inn på karantenehotell. Dette nektet også kvinnen og ble gjort oppmerksom på at hun ville bli anmeldt hvis hun ikke gjorde dette. Hun reiste i stedet hjem og hadde nærkontakt med minst tre personer.

− Usikker politimann

Den dømte kvinnen hadde sett nyhetssaker om at gjenåpningen var i gang, og hun var kjent med unntaksbestemmelsen i covid-19-forskriften om at de som reiste igjennom et område med karanteneplikt uten å bruke offentlig transport, uten å overnatte der og uten å ha nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med, var fritatt for plikt til å gjennomføre innreisekarantene.

[ FHI: Salmonellautbruddet trolig over – agurk kan være smittekilden ]

Lagmannsretten trodde ikke på kvinnen som mente at politiet var usikker på hvilke regler som gjaldt. Forsvarene sa i retten at forskriftsbestemmelsene ikke fyller vilkårene i smittevernloven: «Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.»

Forsvarene mente at hotell som gjennomføringstid for karantene ikke var smittevernfaglig begrunnet.

Strider mot Grunnloven

Kvinnen mente også at bestemmelsene i covid-19-forskriften er ugyldige fordi de strider mot Grunnloven § 106. Konkret har siktede anført at hennes adgang til Norge er krenket ved de aktuelle bestemmelsene i covid-19-forskriften.

Bestemmelsen lyder slik: «Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der. Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket.»

[ Nå kommer noroviruset – slik unngår du smitte i jula ]

Men også her var lagmannsretten uenig i kvinnens vurdering. De kan ikke se at covid-19-forskriftens bestemmelser om plikt til hotellkarantene og testplikt for SARS-CoV-2 viruset enkeltvis eller samlet sett representerer begrensninger i kvinnens grunnlovfestede rett til adgang til Norge.

Selv om det gikk mot gjenåpning i Norge på det aktuelle tidspunktet, var det fremdeles innreisekarantene i 10 døgn hvis du kom fra et land med høyt smittetrykk. Alle kunne teste seg ut av karantene etter tre døgn.

[ Sønnen min begynte på skolen i år. Jeg har hatt lyst til å rope ]

[ Nytt bunnivå for Støre – Vedum under sperregrensa ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen