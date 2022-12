Nå kommer noroviruset – slik unngår du smitte i jula

Omgangssyken kommer etter smitte av norovirus. Det er et svært smittsomt virus som sprer seg lett fra person til person på steder hvor mange samles eller bor tett.

De første utbruddene med norovirus er meldt inn og like før folk skal samles i julehøytida, advarer FHI mot at det nå går mot høysesong for viruset.

– De som har omgangssyke eller mistenker at de kan være smittet, for eksempel etter å ha vært i kontakt med personer som er syke, bør være ekstra nøye med håndhygienen. De bør ikke tilberede og servere mat til andre, sier seniorrådgiver Horst Bentele i Folkehelseinstituttet.

Det er såpe og vann som best hindrer smitte, ifølge FHI. Studier viser at håndsprit har begrenset effekt mot norovirus.

– På steder der mange er samlet bør det være enkelt å få vasket hendene, og det er viktig at det tilrettelegges for dette for eksempel på skoler, i barnehager og lignende, sier Bentele.

[ Hodeløst farlige kutt ]

FHI påpeker at selv om man er mest smittsom mens man har oppkast og diaré, kan man også være smittsom i kort tid før og et par dager etter at det har gitt seg.

Det er ingen anbefalt karantenetid og FHI sier du kan gå tilbake på skole eller jobb når du føler deg frisk. Barn i barnehage eller folk som håndterer mat i jobben, bør derimot vente 48 timer etter at oppkast og diaré har gitt seg.

[ Nytt bunnivå for Støre – Vedum under sperregrensa ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!