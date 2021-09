Jan Otto Syvertsen (H) om fastlegeutfordringene: – Hovedårsaken er underfinansiering

I forbindelse med rekrutteringssvikten i fastlegeordningen i Moss, har Dagsavisen Moss Dagblad sendt Jan Otto Syvertsen, pensjonert lege og politiker i Moss Høyre, spørsmål om hvilke utfordringer som finnes, og hva løsningen på disse kan være.

– Hva er årsaken til at det er en rekrutteringssvikt i fastlegeordningen i Moss?

– Svikten i rekruttering til Fastlegeordningen (FLO) er nasjonal og rammer nå også Moss. Hovedårsaken er underfinansiering av FLO over mange år. De fleste fastlegene er selvstendig næringsdrivende med kommunale avtaler. Underfinansieringen kan illustreres ved at en næringsdrivende. Fastleger må jobbe 10 timer mer i uka for å komme likt ut med en fastlønnet fastlege etter at den næringsdrivende ha dekket alle driftsutgifter, utgifter til forpliktet etterutdannelse og blant annet utgifter ved sykdom og til pensjon. I tillegg er fastlegenes fått uønskede endringer av arbeidsoppgavene endret . Det kan illustreres ved at oppgaver de fleste fastleger gjerne vil ha som del av sitt virke som svangerskaps kontroller, hjelp til prevensjon og tidlig diagnostikk og behandling av kvinnesykdommer overføres til kommunalt ansatte jordmødre og helsesykepleiere. Disse oppgavene har tradisjonelt vært starten på fastlegens kontakt med familier som ofte følges i mange år, kanskje i generasjoner.

Så er fastlegene pålagt mange administrative oppgaver, attester osv. som de fleste av dem er mindre glade for. Etter at samhandlingsreformen («Rett behandling på rett sted – til rett tid»» kfr. Stortingsmelding 47 2008/2009) ble innført i 2012 er også mange oppgaver overført fra sykehusene til kommunene og derved til fastlegene. Arbeidspresset har blitt altfor stort og arbeidsdagene for lange. Det vanskeliggjør for mange fastleger normalt familieliv. Mange av disse oppgavene vil fastlegene kunne greie hvis de var mange flere til å dele på disse oppgavene. Vi er kommet inn i en ond sirkel hvor svikten i rekrutteringen medfører enda mer belastning på dem som er igjen. Det forverrer svikten i rekrutteringen.

– Hvordan vil Høyre løse disse utfordringene?

– Høyre har programfestet at FLO skal styrkes og hovedsakelig fortsatt baseres på selvstendig næringsdrivende leger med kommunale avtaler. Det gir bedre kontinuitet i pasient lege forhold, mer innovasjon og bedre effektivitet. Mange fastleger trives også med å organisere og ta ansvar for sin egen praksis. Fastlønn til alle vil bli en mye dyrere løsning enn om FLO hovedsakelig baseres på næringsdrift selv etter at den blir betydelig bedre finansiert slik at rekrutteringen tar seg opp igjen. Så langt jeg kjenner til er det bare Høyre som har programfestet det. I samarbeid med Legeforeningen og Kommunenes Sentralforbund er det laget en omfattende og forpliktende handlingsplan for å sikre og styrke FLO, Den ble lansert i 2020 og skal blant annet tilføre FLO 1,6 milliarder kroner over 4 år sammenlignet med saldert budsjett i 2020. Men den har så langt ikke snudd krisen. Legeforeningen har hele tiden ment at retningen på handlingsplanen er riktig, men beløpet avsatt til formålet har vært for lite.

Jeg mener at mer midler må raskt tilføres nasjonalt før det er for sent. Et av tiltakene i handlingsplanen er tilretteleggelse av ALIS ordninger i kommunene som del av spesialist utdannelsen i allmennmedisin. Her kan kommunene opprette subsidierte fastlønnsstillinger for slike leger ved etablerte legesentre, eller de kan tilrettelegge hjemler for slike leger der. Det dreier seg da om hjemler til selvstendig næringsdrift .Til det kan de søke om støtte fra Helsedirektoratet med inntil kr 240 000 pr lege årsverk. Det er kommunene som er pålagt ansvar for at alle innbyggere skal kunne ha en fastlege. Rundt 80% av alle kommuner subsidierer nå FLO for å sikre rekruttering av fastleger eller vikarer. Moss har til nå ikke gjort det. Men vil nå tilrettelegge for ALIS ordninger.

– I saksframlegget som skal opp i formannskapet 7. september presenteres potensielle løsninger, som i hovedsak går på å opprette ulike stillinger. Vil Høyre stille seg bak dette vedtaket?

– Ja! Høyre stiller seg med glede bak dette forslaget, men i motsetning til de andre partiene som behandlet dette i hovedutvalget for Helse og mestring i går, så vil Høyre og Frp at det ikke bare tilbys ALIS ordning basert på fastlønn, men også at legesentrene og legen som søker kan velge mellom begge alternativene i ordningen. Det vil si også ordningen basert på subsidiert næringsdrift. Alle legesentrene i Moss drives i dag basert på selvstendig næringsdrift med kommunale avtaler.